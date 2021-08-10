توخيل: لوكاكو هو ما ينقصنا.. ولكن يجب احترام الأندية الأخرى‎‎

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 15:40

كتب : أحمد أباظة

روميلو لوكاكو - بلجيكا - إيطاليا - يورو 2020

أبدى توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي اعتقاده بأن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان القريب من الانتقال إلى ستامفورد بريدج هو ما ينقص قائمة البلوز.

وقال توخيل في لقائه مع شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية :"لوكاكو هو نوع اللاعب الذي يحب اللعب وظهره لمرمى الخصم. إنه يحب الاحتفاظ بالكرة ويحب خلق المساحة".

وأضاف"هذا هو نوع اللاعب الذي لا نملكه في قائمتنا الآن، وهو ما نبحث عنه. إذا كان من الممكن التعاقد معه فسنحاول فعل ذلك، أما إذا لم يكن الأمر ممكناً، سنبحث عن حلول أخرى".

أخبار متعلقة
تقرير: إبراهيموفيتش يغيب عن بداية الموسم‎‎ مع ميلان اختبر معلوماتك - هل تتذكر أهداف ليونيل ميسي مع برشلونة؟ ريال مدريد يقاضي رئيس الليجا بسبب "صندوق الاستثمار"

وأوضح"إنها ليست اللحظة المناسبة للحديث عن الأسماء، لأننا لم نوقع مع أي أحد بعد، ويجب أن نظهر الاحترام لكل الأندية الأخرى بعدم بدء الحديث عن لاعبيهم".

وبات لوكاكو على أعتاب العودة إلى تشيلسي مرة أخرى، بعد رحيله عنه في 2014 إلى إيفرتون مقابل 28 مليون جنيه استرليني.

صفقة العودة ستكون مكلفة للغاية، حيث تقدر التقارير الصحفية هذه الصفقة بـ115 مليون يورو (97.5 مليون جنيه استرليني)، الأمر الذي سيجعله أغلى لاعب في تاريخ البريميرليج متفوقاً على بول بوجبا (89 مليون جنيه استرليني – 105 مليون يورو).

أيضاً سيصبح لوكاكو أغلى لاعب يتم بيعه من الدوري الإيطالي، متفوقاً على بول بوجبا أيضاً، في صفقة انتقاله من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016.

وقبل إنتر ميلان عرض تشيلسي الخرافي لضم مهاجمه البالغ من العمر 28 عاماً، في ظل الأزمة المالية التي يعانيها، فرغم فوزه بالدوري الإيطالي وكسره لحقبة احتكار يوفنتوس التي دامت لـ9 سنوات، إلا أنه وجد نفسه مضطراً للانفصال عن مدربه أنطونيو كونتي وبيع أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان مقابل 60 مليون يورو.

يذكر أن توخيل الذي تولى قيادة تشيلسي في منتصف الموسم الماضي، قد قاد فريقه للتتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

لوكاكو تشيلسي توخيل
نرشح لكم
أخر الأخبار
"أساس المشروع وضمان الاستمرار".. مصدر مقرب من تاو يكشف لـ في الجول سير المفاوضات مع الأهلي 5 دقيقة | ميركاتو
الوداد يعلن تعيين الركراكي مدربا للفريق 17 دقيقة | إفريقيا
إنتر يفسخ عقده مع ناينجولان 55 دقيقة | الدوري الإيطالي
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الترجي لم يطلب أجايي.. وهذا الحل بعد رفض التجديد ساعة | الدوري المصري
توتوسبورت: إنتر يحاول التخلص من سانشيز.. الدوري الأمريكي هو الحل ساعة | الدوري الإيطالي
تقرير: مانشستر يونايتد يغلق أبواب مارسيال في وجه إنتر‎‎ ساعة | الدوري الإيطالي
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل الاتفاق مع برايتون لضم بيرسي تاو.. وطلب تم رفضه للاعب ساعة | الدوري المصري
اللحظة الحاسمة تقترب.. ميسي يصل إلى باريس ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو يد – مصر (23)-(27) فرنسا.. نهاية المباراة 4 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة
قد ينال إعجابك