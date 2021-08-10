توخيل: لوكاكو هو ما ينقصنا.. ولكن يجب احترام الأندية الأخرى‎‎

أبدى توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي اعتقاده بأن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان القريب من الانتقال إلى ستامفورد بريدج هو ما ينقص قائمة البلوز.

وقال توخيل في لقائه مع شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية :"لوكاكو هو نوع اللاعب الذي يحب اللعب وظهره لمرمى الخصم. إنه يحب الاحتفاظ بالكرة ويحب خلق المساحة".

وأضاف"هذا هو نوع اللاعب الذي لا نملكه في قائمتنا الآن، وهو ما نبحث عنه. إذا كان من الممكن التعاقد معه فسنحاول فعل ذلك، أما إذا لم يكن الأمر ممكناً، سنبحث عن حلول أخرى".

وأوضح"إنها ليست اللحظة المناسبة للحديث عن الأسماء، لأننا لم نوقع مع أي أحد بعد، ويجب أن نظهر الاحترام لكل الأندية الأخرى بعدم بدء الحديث عن لاعبيهم".

وبات لوكاكو على أعتاب العودة إلى تشيلسي مرة أخرى، بعد رحيله عنه في 2014 إلى إيفرتون مقابل 28 مليون جنيه استرليني.

صفقة العودة ستكون مكلفة للغاية، حيث تقدر التقارير الصحفية هذه الصفقة بـ115 مليون يورو (97.5 مليون جنيه استرليني)، الأمر الذي سيجعله أغلى لاعب في تاريخ البريميرليج متفوقاً على بول بوجبا (89 مليون جنيه استرليني – 105 مليون يورو).

أيضاً سيصبح لوكاكو أغلى لاعب يتم بيعه من الدوري الإيطالي، متفوقاً على بول بوجبا أيضاً، في صفقة انتقاله من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016.

وقبل إنتر ميلان عرض تشيلسي الخرافي لضم مهاجمه البالغ من العمر 28 عاماً، في ظل الأزمة المالية التي يعانيها، فرغم فوزه بالدوري الإيطالي وكسره لحقبة احتكار يوفنتوس التي دامت لـ9 سنوات، إلا أنه وجد نفسه مضطراً للانفصال عن مدربه أنطونيو كونتي وبيع أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان مقابل 60 مليون يورو.

يذكر أن توخيل الذي تولى قيادة تشيلسي في منتصف الموسم الماضي، قد قاد فريقه للتتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي في المباراة النهائية بهدف نظيف.