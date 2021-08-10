أزمة في مصر للمقاصة - 8 لاعبين يشكون النادي لـ فيفا واتحاد الكرة.. وأوتشو يحصل على حكم بإيقاف القيد

كشف مصدر من مصر للمقاصة تقدم 8 لاعبين بشكوى ضد النادي لإيقاف القيد والحصول على مستحقاتهم.

وقال مصدر من داخل النادي –فضل عدم ذكر اسمه- لـ FilGoal.com: "تقدم 8 لاعبين بشكوى ضد النادي سواء في فيفا أو الاتحاد المصري لوقف القيد والحصول على مستحقاتهم".

وأوضح السبب "عدم سداد مستحقات مـتأخرة لهم وتغيير الشروط التي تضمنتها عقود اللاعبين دون علمهم وموافقتهم سواء بالشطب أو بتوقيع ليس توقيع اللاعبين أنفسهم".

وكشف هوية الـ 8 لاعبين: "هشام محمد - أحمد عبد العزيز مودي - عاصم سعيد - عماد فتحي - باولن فوافي - خالد أوتشو - شيملس بيكلي - أحمد مرشوح".

وأردف "محاولات اللاعبين مع المسؤولين باءت بالفشل للحصول على مستحقاتهم، كما طبقت الإدارة خصومات غير صحيحة فضلا عن منعهم من المشاركة في المباريات المتبقية من الموسم الحالي".

وواصل "خالد أوتشو حصل على حُكم بأحقيته لـ 180 ألف دولار مع إيقاف النادي من القيد".

وأتم "من المنتظر حصول الثلاثي الأجنبي على حكم لصالح وحكم للاعبين المصريين من اتحاد الكرة، بالإضافة إلى تقدم بعض اللاعبين الأخرين بشكاوى أخرى".

وصرّح محمد عبد الجليل المدير الفني للمقاصة في وقت سابق لـ FilGoal.com أن إدارة النادي "قررت رحيل الثنائي الأجنبي المدغشقري باولن فوافي والأوغندي خالد أوتشو عن الفريق قبل نهاية الموسم".

وأوضح السبب: "لأن الفريق ليس في حاجة لهم فنيا بعد ضمان البقاء في الدوري وعدم التجديد معهم بسبب القيمة المالية المرتفعة".

وأكمل "سنحدد مدى احتياجنا للأثيوبي شيميلس بيكلي في نهاية الموسم وفقا للقيمة المالية".

وأتم "سنضم ثنائي أجنبي يتماشى مع القيمة المالية التي نعرضها بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي".

وكان المقاصة قد أعلن عبر FilGoal.com في وقت سابق اقتراب عبد الله مجدي من الانضمام لصفوف بيراميدز الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

ويحتل مصر للمقاصة المركز العاشر برصيد 37 نقطة وينتظره مواجهة اليوم في الجولة 29 مع سيراميكا كليوباترا.