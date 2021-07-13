المقاصة لـ في الجول: بيراميدز أتم الاتفاق معنا لضم عبد الله مجدي

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 19:45

كتب : أحمد شاكر

مصر للمقاصة - الأهلي - عبد الله مجدي

أتم نادي بيراميدز الاتفاق مع مصر للمقاصة للتعاقد مع عبد الله مجدي لاعب الفريق الفيومي.

وقال عصام سراج مدير التعاقدات بنادي المقاصة لـFilGoal.com: "بيراميدز أنهى معنا الاتفاق للتعاقد مع عبد الله مجدي بداية من الموسم المقبل".

وأضاف "اتفقنا على كل شيء مع نادي بيراميدز، ومدة تعاقد اللاعب أمر يرجع لاتفاقه مع ناديه الجديد، وأعتقد أنه سيوقع لمدة 5 مواسم".

أخبار متعلقة
خبر في الجول - بعد مفاوضات وكلاء.. مهاجم كايزر تشيفز يرحب باللعب لـ بيراميدز كشري: كنا أقرب للفوز على بيراميدز.. وما حدث من لاعبيه غير جيد التعادل الثالث.. جونياس يفشل في تحقيق الفوز الأول لـ بيراميدز على الإنتاج

وأكمل "حتى الآن لا يوجد عرض رسمي من لباسم مرسي مهاجم الفريق، والزمالك لم يتحدث معنا على الإطلاق ولكن إذا تلقينا عرضا جيدا لن نمانع على الإطلاق".

عبد الله مجدي يبلغ من العمر 23 عاما ويلعب للموسم الثاني مع الفريق الأول لمصر للمقاصة بعدما تم تصعيده الموسم الماضي تحت قيادة إيهاب جلال.

ولعب عبد الله مجدي في الموسم الحالي مع المقاصة 26 مباراة في الدوري وكأس مصر، وسجل هدفا.

ويشارك عبد الله مجدي في مركز لاعب الوسط الارتكاز.

بيراميدز المقاصة عبد الله مجدي
نرشح لكم
أخر الأخبار
رومانو: مانشستر يونايتد بدأ التفاوض مع ريال مدريد رسميا بشأن فاران 3 دقيقة | ميركاتو
ابن مارادونا: ميسي الأفضل بين البشر لأن والدي لم يكن بشريا 5 دقيقة | أمريكا
ثلاثي الأهلي الشاب يسافر إلى التشيك لإتمام إعارته 14 دقيقة | الدوري المصري
المقاصة لـ في الجول: بيراميدز أتم الاتفاق معنا لضم عبد الله مجدي 31 دقيقة | ميركاتو
أين هم الآن - نجوم الأهلي أمام كايزر تشيفز في سوبر إفريقيا 2002 58 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
انتكاسة في الركبة تمنع فيدرير من المشاركة في أولمبياد طوكيو ساعة | رياضات أخرى
نهائي إفريقيا - قبل لقاء الأهلي.. ما هي نقاط قوة وضعف كايزر تشيفز ساعة | تحليل في الجول
راموس: أتمنى أن يلعب مبابي بجانبي في الوقت الحالي..ولن أحتفل أبدا إذا سجلت في مدريد ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 3 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 4 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021
قد ينال إعجابك