المقاصة لـ في الجول: بيراميدز أتم الاتفاق معنا لضم عبد الله مجدي

أتم نادي بيراميدز الاتفاق مع مصر للمقاصة للتعاقد مع عبد الله مجدي لاعب الفريق الفيومي.

وقال عصام سراج مدير التعاقدات بنادي المقاصة لـFilGoal.com: "بيراميدز أنهى معنا الاتفاق للتعاقد مع عبد الله مجدي بداية من الموسم المقبل".

وأضاف "اتفقنا على كل شيء مع نادي بيراميدز، ومدة تعاقد اللاعب أمر يرجع لاتفاقه مع ناديه الجديد، وأعتقد أنه سيوقع لمدة 5 مواسم".

وأكمل "حتى الآن لا يوجد عرض رسمي من لباسم مرسي مهاجم الفريق، والزمالك لم يتحدث معنا على الإطلاق ولكن إذا تلقينا عرضا جيدا لن نمانع على الإطلاق".

عبد الله مجدي يبلغ من العمر 23 عاما ويلعب للموسم الثاني مع الفريق الأول لمصر للمقاصة بعدما تم تصعيده الموسم الماضي تحت قيادة إيهاب جلال.

ولعب عبد الله مجدي في الموسم الحالي مع المقاصة 26 مباراة في الدوري وكأس مصر، وسجل هدفا.

ويشارك عبد الله مجدي في مركز لاعب الوسط الارتكاز.

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