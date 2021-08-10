المصري: أحمد جمعة أبلغنا بتوقيعه لـ إنبي.. فوجئنا بما طلبه منا

كشف محمد الخولي نائب رئيس المصري عن توقيع أحمد جمعة مهاجم الفريق البورسعيدي لإنبي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر.

وتحدث الخولي لإذاعة "الشباب والرياضة" اليوم الثلاثاء قائلا: "لقد أبلغنا جمعة بتوقيعه لإنبي، فهو لاعب حر".

وواصل "عقدنا معه أكثر من جلسة، ووافقنا على مطالبه، وعند التوقيع طلب زيادة عن الراتب المتفق عليه بداعي تلقي عرض".

واستدرك "ولكن هذه ليست سياستنا، ملتزمون بسقف الرواتب، وكل التقدير له، والكرة في ملعبه إذا أراد التجديد للمصري، أهلا وسهلا به، فهو أحد أبناء النادي، ونرحب به في أي وقت، ولكنه يدرك جيدا أننا ملتزمون بسقف معين لن نتخطاه".

وشدد نائب رئيس المصري "فوجئنا بطلباته الجديدة، وأن إنبي عرض عليه رقما أعلى من النادي المصري".

وأكمل "أول جلسة معه كانت قبل 5 أشهر، ثم تحدثت إليه هاتفيا 3 مرات، اعتذر مرتين، وفي الثالثة حضرنا وأبلغنا بتلقيه عرضا من إنبي، لم نتأخر على الإطلاق، وكل التوفيق له سواء استمر معنا أو قرر الانتقال ويختتم مشواره في مكان آخر".

وعن التأهل للكونفدرالية الموسم المقبل أتم الخولي حديثه "التأهل للكونفدرالية إنجاز نفخر به، ويسعد جماهيرنا، ونتطلع بتواجد الجهاز الفني بقيادة علي ماهر لتحقيق بطولة للنادي المصري".