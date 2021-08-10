حوار المحمدي – يتحدث عن تجربته المختلفة مع أستون فيلا وساويرس.. رحيل جريليش وعدم حبه للجيمانزيوم

بعد أربع سنواات مع أستون فيلا رحل أحمد المحمدي عن الفريق والآن يبحث عن خوض تجربة جديدة ولم يقرر بعد إن كان سيبقى في إنجلترا أم سيخوض رحلة خارجها.

وعن عدم حبه للجيمانزيوم ورحيل جاك جريليش ورسالة ناصيف ساويس له، أجرى المحمدي حوارا مطولا مع شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية تحدث فيه عن كل شيء في مسيرته.

وعن عدم ارتباطه بتعاقد مع ناد حتى الآن بدأ المحمدي حديثه قائلا: "الأمر غريب بعض الشيء، وجيد في بعض النواحي الأخرى، قضاء الوقت مع عائلتي كان رائعا ولكن عدم معرفة أين سألعب يعد غريبا".

وأضاف "تلقيت بعض العروض في إنجلترا وخارجها لكنني أنتظر الخطوة الصحيحة، وأمل أن يتم معرفة ذلك قريبا".

وتابع المحمدي حديثه ضاحكا مؤكدا أنه يختار ناديه المقبل بعناية بسبب نجله وقال: "نجلي مالك يعرف كثيرا عن الأندية بسبب لعبة فيفا".

وعن عدم حبه للتدرب في الجيمانزيوم ورفع الأثقال قال المحمدي ضاحكا: "أنا نفس الشخص مثلما كنت دائما، إن لم يكن الجيمانزيوم جيدا مع تيري هنري أو جيمي فاردي فلن يعمل مع المحمدي كذلك".

وبسؤاله كيف يحافظ إذن على لياقته البدنية قال: "أعتني بنفسي مثل أي لاعب كرة قدم محترف، لا أسهر ولا أكل كثيرا، ربما أتناول وجبة واحدة في اليوم بأكمله وهذا يكون كافيا لي".

وعن مسيرته مع سندرلاند أول ناد لعب في صفوفه في إنجلترا في عام 2011 قال: "الطقس في سندرلاند كان من الصعب التعامل معه ربما هذا أكثر مكان برودة في إنجلترا".

وأكمل "أشعر بالدفء أكثر هنا في لندن وأحب العيش هنا ولهذا ظللت هنا لفترة طويلة، أن أكون أول مصري يلعب لتلك الفترة الطويلة في إنجلترا هذا أمر مثالي لي".

أستون فيلا

وعن مسيرته مع أستون فيلا وإبلاغه لخبر عدم تجديد تعاقده من قبل كريستيان بورسلوف المدير التنفيذي قال: "كريستيان رجل عظيم، قال لي لو أردت أن تبدأ مسيرتك التدريبية هنا فالنادي سوف يسمح لي بذلك".

وواصل "أنا لدي كذلك احتراما كبيرا للمدرب دين سميث لقد قال لي قبل التوقيع مع ماتي كاش أنه سيكون الظهير الأيمن الجديد وأنه يريد مني منافسته".

وتابع "بعد ذلك شرح المدرب لي امتلاكه ثلاثة لاعبين في نفس مركزي وأنني لن أستطيع البقاء لفترة أخرى مع النادي، هذا أعطاني الوقت للتحضير للخطوة المقبلة، المدرب كان أمينا معي ويخبر اللاعبين دائما بالحقيقة وليس كل المدربين كذلك".

وشدد المحمدي "هؤلاء يحبون أستون فيلا ويعملون بقوة من جعل النادي أفضل".

وأعطى المحمدي مثالا بالمالك السابق توني شيا وقال: "لا أحب فكرة تواجد الملاك كثيرا مع اللاعبين، هذا الأمر ينبغي تركه للجهاز الفني، كنت أجد الكثير من الاجتماعات بين الملاك واللاعبين وهذا كان غريبا".

واستدرك "لكن ربما حدث ذلك بسبب الضغط الجماهيري من الرغبة في الصعود للدوري الإنجليزي شعر المالك أن هذه فكرة جيدة".

وعن تأهله مع أستون فيلا للدوري الإنجليزي في عام 2019 قال: "تأهلت من قبل للدوري الإنجليزي لكن مع أستون فيلا كان الأمر ضخما، الضغط كان هائلا وغير المدرب العديد من الأشياء مما ساعدنا على الفوز".

ناصيف ساويرس

وعن تملك رجل الأعمال المصري ناصيف ساويسري لأستون فيلا مع شريكه ويس إيدينز في عام 2018 قال: "كل شيء تغير منذ ذلك الوقت".

وواصل "أعرف ناصيف جيدا هو رجل رائع وقائد عظيم ويمكنك أن ترى منذ اليوم الأول ماذا أراد تحقيقه في النادي، هو لم يرد العودة فقط للدوري الإنجليزي بل يريدون المشاركة الأوروبية والفوز بالبطولات".

وتذكر المحمدي حديث جمعه بساويرس وأوضح "في أحد الأيام بعد خوض ملحق تصفيات الدوري الإنجليزي في ملعب ويمبلي كنت أتذكر رؤيته سعيدا جدا وقال لي نحن الآن عدنا للبريميرليج انظر الآن هذا النادي سيذهب للأمام فقط ولن يعود للخلف".

وشدد "استطعت رؤية كم يعني هذا بالنسبة له".

وتابع "ملاك النادي رائعين ويقومون بالأمور الصحيحة، هم ياتون لمشاهدة المباريات ويتمنون حظا طيبا لنا ويهنوئننا حال الفوز وهذه أفضل طريقة للقيام بالعمل".

وواصل لاعب منتخب مصر حديثه "نستطيع رؤية ذلك الموسم الصفقات التي أبرمها النادي، أستطيع رؤيته يتسلق جدول الترتيب الموسم المقبل".

جون تيري وجاك جريليش

أما عن رحيل جون تيري قائد تشيلسي السابق عن الجهاز الفني قال المحمدي: "بكل أمانة كان جون تيري لا يصدق، لكنني أعرف لماذا اتخذ تلك الخطوة".

وأكمل "هو يريد أن يصبح المدير الفني".

أما عن انتقال جاك جريليش إلى مانشستر سيتي قال: "كنت في قطر أحلل مباريات يورو 2020 وكنت أقول إن منتخب إنجلترا يحتاج لتواجد جريليش دائما".

وشدد "جريليش لاعب في مستوى مختلف والناس لن يلحظوا قدره إلا بعدما يشارك لأربع أو خمس مباريات متتالية مع منتخب إنجلترا، سيكون حينها اللاعب الأساسي صدقوا ذلك".

عن حياته

وعن حياته الشخصية قال المحمدي: "إن لم أكن ألعب فأنا أشاهد كرة القدم، هذا الصيف كان رائعا واستمتعت بالعمل كمحلل في مباريات اليورو مع شبكة بي إن سبورتس وكانت خبرة رائعة".