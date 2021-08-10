رومانو: تمت.. ميسي إلى باريس سان جيرمان

أصبح انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان أقرب من أي وقت مضى.

أوضح فابريتسيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي سبورتس" ومحمد بوحفصي الصحفي بشبكة "RMC" الفرنسية توصل الأرجنتيني لاتفاق مع النادي الباريسي.

وقال رومانو عبر حسابه على تويتر: "ليونيل ميسي ينضم إلى باريس سان جيرمان.. تمت".

وكشف تفاصيل التعاقد "عقد لمدة عامين، مع خيار التمديد حتى يونيو 2024، صافي الراتب 35 مليون يورو بالإضافة لحوافز".

وأضاف "ميسي وافق على عرض سان جيرمان، وسيتواجد في باريس خلال الساعات المقبلة".

Lionel Messi joins PSG... HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. 🇦🇷🇫🇷 #Messi Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021

وهو ما وافقه فيه أيضا محمد بوحفصي عبر حسابه وأوضح موعد الكشف الطبي "ميسي سيصل ظهر اليوم لباريس لإجراء الفحص الطبي الليلة أو صباح غد الأربعاء".

🚀🚨🔴🔵 Lionel #Messi est parisien ! Accord trouvé pour un contrat de 3 ans dont une en option entre la légende et le #PSG. Le joueur arrive sur Paris cet après midi pour passer la visite médicale ce soir ou demain matin. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) August 10, 2021

وأكد خورخي ميسي والد ووكيل الأسطورة الأرجنتينية صحة التقارير إذ صرّح ردا على سؤاله أثناء تواجده في مطار برشلونة لقناة "لا سيكستا" الإسبانية قائلا: "هل وقع ميسي لسان جيرمان؟ نعم".

كما رد عن سؤال من المسؤول عن رحيل ميسي من برشلونة مُجيبا: "أبحثوا في النادي".

وأتم ردا على سؤال هل ميسي حزين "ألم تشاهدوه في المؤتمر؟".

🚨JORGE MESSI ACABA DE LLEGAR AL AEROPUERTO DE BCN. Le pregunto si messi fichara por el PSG hoy: “si” Le pregunto quien es el responsable de q Leo se vaya: “averiguen en el club” Le pregunto si su hijo está triste: “no lo habeis visto?” — Maria Garrido 1997 ⚽️🎥 (@mariagarridos) August 10, 2021

صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت في وقت سابق أن باريس عرض على ميسي ارتداء القميص رقم 30 مع الفريق. (طالع التفاصيل)

ورحل ميسي عن برشلونة رسميا بعد نهاية تعاقده بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي وعدم قدرته على تسجيل تعاقده بسبب لوائح الدوري الإسباني المالية.

وجاء ذلك على الرغم من موافقة ميسي على تخفيض راتبه بنسبة 50% لكن الضائقة المالية لبرشلونة كانت أكبر بكثير من تعاقد ميسي فقط.