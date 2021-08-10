رومانو: تمت.. ميسي إلى باريس سان جيرمان

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 12:12

كتب : إسلام أحمد

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان

أصبح انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان أقرب من أي وقت مضى.

أوضح فابريتسيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي سبورتس" ومحمد بوحفصي الصحفي بشبكة "RMC" الفرنسية توصل الأرجنتيني لاتفاق مع النادي الباريسي.

وقال رومانو عبر حسابه على تويتر: "ليونيل ميسي ينضم إلى باريس سان جيرمان.. تمت".

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وكشف تفاصيل التعاقد "عقد لمدة عامين، مع خيار التمديد حتى يونيو 2024، صافي الراتب 35 مليون يورو بالإضافة لحوافز".

وأضاف "ميسي وافق على عرض سان جيرمان، وسيتواجد في باريس خلال الساعات المقبلة".

وهو ما وافقه فيه أيضا محمد بوحفصي عبر حسابه وأوضح موعد الكشف الطبي "ميسي سيصل ظهر اليوم لباريس لإجراء الفحص الطبي الليلة أو صباح غد الأربعاء".

وأكد خورخي ميسي والد ووكيل الأسطورة الأرجنتينية صحة التقارير إذ صرّح ردا على سؤاله أثناء تواجده في مطار برشلونة لقناة "لا سيكستا" الإسبانية قائلا: "هل وقع ميسي لسان جيرمان؟ نعم".

كما رد عن سؤال من المسؤول عن رحيل ميسي من برشلونة مُجيبا: "أبحثوا في النادي".

وأتم ردا على سؤال هل ميسي حزين "ألم تشاهدوه في المؤتمر؟".

صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت في وقت سابق أن باريس عرض على ميسي ارتداء القميص رقم 30 مع الفريق. (طالع التفاصيل)

ورحل ميسي عن برشلونة رسميا بعد نهاية تعاقده بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي وعدم قدرته على تسجيل تعاقده بسبب لوائح الدوري الإسباني المالية.

وجاء ذلك على الرغم من موافقة ميسي على تخفيض راتبه بنسبة 50% لكن الضائقة المالية لبرشلونة كانت أكبر بكثير من تعاقد ميسي فقط.

ليونيل ميسي ليون،باريس سان جيرمان
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