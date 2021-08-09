سان جيرمان يعرض القميص رقم 30 على ميسي

عرض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي القميص رقم 30 على الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي ليرتديه مع فريق العاصمة الفرنسية.

وأصبح ميسي قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان، بعدما أعلن رحيله عن برشلونة قبل عدة أيام.

صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت أن باريس عرض على ميسي ارتداء القميص رقم 30 مع الفريق.

وذلك بعدما ميسي قرر التخلي عن القميص رقم 10 الذي يرتديه دائما سواء مع فريقه أو منتخب الأرجنتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم البرازيلي نيمار عرض على ميسي الحصول على قميصه رقم 10، لكن ليونيل رفض ذلك وقرر اختيار رقما جديدا.

لتظل البدائل المطروحة حتى الآن القميص رقم 19 الذي ارتداه ميسي قبل ذلك مع برشلونة والأرجنتين، وأيضا القميص رقم 30 الذي ظهر به ميسي لأول مرة مع الفريق الكتالوني.