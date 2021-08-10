مانشستر سيتي يجدد عقد ستونز حتى 2026

أعلن مانشستر سيتي تجديد تعاقد مدافعه جون ستونز لمدة 5 مواسم.

جون ستونز النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وتوصل النادي الإنجليزي لاتفاق مع لاعبه الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل، ليرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2026.

وانضم ستونز لـ مانشستر سيتي منذ 5 مواسم قادما من إيفرتون الإنجليزي.

وقال ستونز عبر الموقع الرسمي: "أنا سعيد، أحب أن أكون جزءا من قائمة الفريق، هنا يتواجد الكثيرون من أصحاب الجودة وأعرف أنه بإمكاننا الاستمرار في حصد الألقاب وهو التركيز الأساسي".

وأضاف "العمل مع جوارديولا حلم، تعلمت منه الكثير وأشهر أنني أتعلم في كل يوم جديد".

وواصل "النجاح الذي حظينا به في السنوات الأربعة الأخيرة رائع، وأنا أكون جزءا من ذلك حلم تحول لحقيقة، وأريد استمرار الانتصار".

وأتم "هذا هو أفضل مكان للعب كرة القدم بالنسبة لي ولتحقيق طموحاتي".

ستونز (27 عاما) انضم تحت قيادة بيب جوارديولا ومنذ ذلك الحين شارك في 168 مباراة، وفاز بكل الألقاب المحلية الممكنة: الدوري الإنجليزي – كأس الرابطة – كأس الاتحاد – الدرع الخيرية.