كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا تحذيريا اليوم الإثنين لنادي الوداد المغربي يهدده خلاله من الاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد.

جاء ذلك بسبب عدم دفع النادي المغربي المستحقات المتأخرة للاعبه السابق شيسوم شيكاتارا وعدم التزامه بالأحكام الصادرة ضده في هذا الشأن.

وأوضح خطاب كاف أن الوداد أمامه حتى الـ15 من شهر أغسطس الجاري لسداد المستحقات المتأخرة والغرامات الموقعة عليه لشيكاتارا.

وحال عدم إرسال ما يثبت دفع تلك المستحقات فإن النادي المغربي لن يكون بمقدوره المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

وكان الاتحاد الإفريقي أكد في وقت سابق أنه بداية من الموسم الجديد لن يُسمح لأي ناد بالمشاركة في بطولاته حال وجود أحكام عليه بسداد مستحقات للاعبيه أو مدربيه.

وكشف مصدر داخل كاف لـFilGoal.com عن إرسال تحذير للاتحادات المحلية بعدم منح أي تراخيص لأي نادي للمشاركة في بطولاته القارية لموسم 2021/2022، وذلك في حالة صدور أحكام ضد الأندية من قبل أي مؤسسات رياضية.

وحذر كاف أن أي انتهاك لمواده F.02.12 و 13 بمنح التراخيص للأندية المخالفة سيعرض الاتحاد المحلي والأندية لعقوبات تأديبية، قد تصل للحرمان من المشاركة في البطولات الموسم المقبل.

وتشمل تلك الأحكام المقصودة وجود متأخرات للاعبين على سبيل المثال لدى أندية، وصدور أحكام من "فيفا" بإلزامية الأندية بدفعها. (طالع التفاصيل)

يذكر أن الوداد ودع دوري أبطال إفريقيا الموسم المنصرم على يد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.