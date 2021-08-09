ليفربول يختتم استعداده للدوري الإنجليزي بثلاثية في أوساسونا

اختتم ليفربول استعداده للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بالفوز على أوساسونا الإسباني بثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين.

وأقيمت المباراة في ملعب أنفيلد معقل النادي الإنجليزي.

افتتح خيسوس أريسو أهداف المباراة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14.

وأضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 21.

وعاد فيرمينو وسجل هدف ليفربول الثالث والثاني الشخصي له في الدقيقة 41.

وقلص كيكي النتيجة بهدف أول لأوساسونا في الدقيقة 70.

ولم تشهد المباراة مشاركة كل من محمد صلاح وساديو ماني.

ويبدأ ليفربول موسمه يوم السبت المقبل حينما يحل ضيفا على الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي نورويتش سيتي في ملعب كارو روود.

وخلال الوديات تعادل في الأولى والثانية مع فاكير إنسيروك النمساوي وشتوتجارت الألماني بذات النتيجة بهدف لمثله.

وفاز على ماينز الألماني بهدف دون رد، وعلى مواطنه هيرتا برلين بأربعة أهداف لثلاثة.

وتعادل أتليتك بلباو إيجابيا بهدف لمثله قبل الفوز على أوساسونا اليوم بثلاثة أهداف لهدف.