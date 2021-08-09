قائمة الاتحاد - خالد قمر والحناوي وعمار حمدي يواجهون الزمالك

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 21:50

كتب : هاني العوضي

سيف الدين الجزيري في صراع على الكرة مع عمار حمدي في مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري

دخل عمار حمدي ومحمد صبحي، ثنائي منتخب مصر الأولمبي، قائمة الاتحاد التي تواجه ضيفهما الزمالك يوم الثلاثاء في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

ويفتقد الاتحاد للعديد من اللاعبين بسبب الإصابة على رأسهم حسام عاشور ورزاق سيسيه، بينما يدعم قائمته المهاجم خالد قمر والجناح فوزي الحناوي.

ويدخل فريق المدرب حسام حسن المباراة بالقائمة التالية:

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حراس المرمى: محمد صبحي - صبحي سليمان

الدفاع: محمود رزق - صبري رحيل - هشام صلاح - السيد سالم - محمد رجب - مروان النجار

وسط الملعب: خالد الغندور - مروان عطية - أحمد نبيل "مانجا" - عمار حمدي - فوزي الحناوي - عادل بدر - أحمد راشد - بلال السيد - عبد الغني محمد - أحمد حجي - عبد السميع إبراهيم

الهجوم: خالد قمر

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎الموفةالمالاداتادالسكلري WWW.ITTHADOLUB.OOM قائمة المباراة 1 محمد صبحي صبحي سليمان احمد نبيل مانجا 12 فوزي الحناوي 13 عادل نيمار 14 عمار حمدي 15 احمد راشد 16 بلال السيد عبدالغني محمد 18 احمد حجي 19 عبدالسميع 20 خالد قمر 福 OOTBALL XTER 2 3 محمود رزق 4 صبري رحيل 5 هشام صلاح السيد سالم محمد رجب مروان النجار خالد الغندور مروان عطية 8 10 ItthadAlexSC‎'‎‎

ويطمح سيد البلد للفوز على الفارس الأبيض ليضمن المشاركة في الموسم المقبل من الكونفدرالية الإفريقية.

فإذا انتصر الاتحاد على الزمالك سيرتقي للمركز الرابع في ترتيب الدوري، وهو مركز يؤهل للكونفدرالية الفريق الذي سيحتله مع نهاية يوم 10 أغسطس. (طالع التفاصيل)

من جانبه، يسعى الزمالك لمواصلة مطاردته للأهلي متصدر البطولة.

الأهلي يتصدر حاليا ترتيب الدوري بفارق المواجهتين المباشرتين عن الزمالك.

الاتحاد الزمالك الدوري المصري
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