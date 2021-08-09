مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: خطاب كاف غير موازين الترشح لـ الكونفدرالية.. ثالث ورابع الدوري غدا سيتأهلان

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 16:59

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

كشف مصدر باتحاد الكرة المصري، عن وصول خطاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يغير موازين تأهل الأندية المصرية للكونفدرالية الإفريقية، الموسم المقبل.

وشرح المصدر لـ FilGoal.com: "وصلنا خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بأنه لن يعتد بأي شيء للمشاركة الإفريقية سوى ترتيب الـ 4 فرق الأوائل في جدول الدوري، وقت نهاية مهلته لتسجيل أسماء الأندية المشاركة قاريا، وعدم موافقته على تأهل طلائع الجيش كونه بطل كأس الموسم الماضي".

وأوضح "سنرسل الأسماء بعد نهاية مباراة الاتحاد السكندري والزمالك غدا الثلاثاء حيث ستتساوى فرق المصري وبيراميدز وسموحة والاتحاد في عدد المباريات الملعوبة".

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وشدد "المصري ضمن التأهل للكونفدرالية حيث ضمن المركز الثالث قبل انتهاء مباراتي إنبي وسموحة، والاتحاد السكندري ضد الزمالك".

وأكد "صاحب المركز الرابع بنهاية مباراتي سموحة ضد إنبي، والاتحاد ضد الزمالك، سيشارك في الكونفدرالية رفقة المصري، بينما يشارك الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا".

ويغير خطاب كاف، الموقف السابق، الذي كان سيؤهل المصري رفقة طلائع الجيش وصيف كأس مصر الموسم الماضي، للبطولة، في الموسم المقبل.

في الدوري الدوري المصري الكونفدرالية بيراميدز سموحة الاتحاد السكندري
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