روبرتسون: إصابتي بسيطة

طمأن أندرو روبرتسون مدافع ليفربول جمهور فريقه بشأن إصابته في الكاحل التي تعرض لها يوم الأحد في لقاء ودي ضد أتلتيك بلباو.

أندرو روبيرتسون النادي : ليفربول ليفربول

وقال الاسكتلندي في تصريحات نشرها ليفربول:"إصابتي ليست كبيرة، فقط تلف في الأربطة".

وواصل "سأتعالج يوميا لأعود سريعا".

ولم يكمل روبرتسون المباراة التي انتهت بهدف لمثله على ملعب أنفيلد رود.

أكد أندي روبرتسون أنه تم تشخيص إصابته بتلف في الأربطة بعد خروجه مصابًا من مواجهة أتليتيك بلباو بالأمس. pic.twitter.com/bbx5rU32SO — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 9, 2021

ويأمل ليفربول عودة ظهيره الأيسر سريعا مع اقتراب انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيفتتح ليفربول موسمه بمواجهة نورويتش سيتي يوم 14 أغسطس على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد أسبوع يستضيف بيرنلي.