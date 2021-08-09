روبرتسون: إصابتي بسيطة

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 21:30

كتب : FilGoal

أندي روبرتسون - ليفربول - أتلتيك بلباو

طمأن أندرو روبرتسون مدافع ليفربول جمهور فريقه بشأن إصابته في الكاحل التي تعرض لها يوم الأحد في لقاء ودي ضد أتلتيك بلباو.

وقال الاسكتلندي في تصريحات نشرها ليفربول:"إصابتي ليست كبيرة، فقط تلف في الأربطة".

وواصل "سأتعالج يوميا لأعود سريعا".

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ولم يكمل روبرتسون المباراة التي انتهت بهدف لمثله على ملعب أنفيلد رود.

ويأمل ليفربول عودة ظهيره الأيسر سريعا مع اقتراب انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيفتتح ليفربول موسمه بمواجهة نورويتش سيتي يوم 14 أغسطس على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد أسبوع يستضيف بيرنلي.

روبرتسون ليفربول
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