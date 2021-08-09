بيراميدز يتنفس الصعداء الأولى.. شباب إنبي يحرم سموحة من الكونفدرالية

ربما تنفس نادي بيراميدز الصعداء، بعد أن تعادل إنبي مع سموحة في الجولة 29 من الدوري المصري 0-0.

ففي وقت سابق، علم FilGoal.com أن حامل المركز الرابع بنهاية مباراة الاتحاد السكندري والزمالك غدا، سيرافق المصري للكونفدرالية، وبتعادل سموحة، تبخرت آماله في احتلال هذا المركز.

سموحة لم يجد حلا مع دفاعات سموحة المنظمة، بقيادة الخبيرين رامي صبري وإبراهيم القاضي، مع فريق مكون بشكل رئيسي من اللاعبين الشباب.

سموحة استقر في المركز الخامس بـ 41 نقطة، فيما ظل إنبي سابعا بـ 39 نقطة.

وبالتالي، يحتاج الاتحاد السكندري للفوز على الزمالك للتأهل للكونفدرالية، فيما يتمنى بيراميدز تعثر زعيم الثغر ليتأهل للبطولة التي ودعها من نصف النهائي.

التشكيل

عول حلمي طولان على الثنائي جون إيبوكا ودينو بيتر لتهديد مرمى الفريق السكندري، حيث ضم تشكيله..

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: علي فوزي – رامي صبري – إبراهيم القاضي – مصطفى دويدار

الوسط: زياد كمال – أحمد يوسف - محمد مرسي – كريم طارق

الهجوم: جون إيبوكا – دينو بيتر

أما سموحة، فيعتمد مدربه أحمد سامي على الثنائي مصطفى فتحي وأحمد عبد القادر "ميدو"، خلف عرفة السيد.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمود البدري - رجب نبيل – محمد عبد المنعم – شريف رضا

الوسط: أحمد حمص – محمد كناريا – محمود حليمو – مصطفى فتحي – أحمد عبد القادر

الهجوم: عرفة السيد

أحداث المباراة

بدأ سموحة المباراة مهاجما، حيث سدد مصطفى فتحي كرة تصدى لها البلعوطي بثبات، لكن إنبي بدأ في الثبات وهدد مرمى الهاني سليمان في الدقيقة العاشرة برأسية من أحمد يوسف علت العارضة.

أخطر كرات الشوط الأول، جاءت في الدقيقة 45، بعد مرور من مصطفى فتحي وتسديد في الشباك الخارجية.

وفي الشوط الثاني، سدد عرفة السيد كرة قوية بجوار قائم البلعوطي، في الدقيقة 60.

وبدأت المباراة الفاترة عموما، في اكتساب بعض السخونة، في الدقيقة 84، حيث منع حليمو إيبوكا من هدف محقق، بعد اختراق من البديل الرائع لإنبي مصطفى شلبي، وعرضية، منع حليمو إيبوكا من تحويلها داخل المرمى.

وفي الدقيقة 89، مرر إيبوكا كرة رائعة لمحمد شريف حتحوت المنفرد، والذي سجل هدفا ألغته تقنية الفيديو.

بقية دقائق المباراة التسعة شهدت محاولات يائسة من الفريق السكندري أمام تنظيم إنبي، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.