وداعا لـ تريبيير؟ سولشاير مقتنع بديوجو دالوت لينافس بيساكا في يونايتد

يبدو أن فكرة انتقال كيران تريبيير إلى مانشستر يونايتد من أتليتكو مدريد لن تحدث.

ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن مغالاة أتليتكو مدريد في مطالبه المادية للتخلي عن تريبيير لن تجعل الظهير الأيمن الإجليزي ينضم ليونايتد على الرغم من رغبته في الانتقال.

وأشار التقرير إلى أن يونايتد كان يرغب في دفع من 8 لـ10 ملايين يورو فيما كان يرغب أتليتكو مدريد في الحصول على 25 مليون يورو.

في السياق ذاته فإن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بدى مقتنعا بديوجو دالوت عقب الإعارة التي قضاها مع ميلان الموسم الماضي هذا بالإضافة لمستواه مع البرتغال في يورو 2020 والمباريات الودية الأخيرة.

ويرغب يونايتد في البحث عن ظهير أيمن لينافس آرون وان بيساكا على مركزه.