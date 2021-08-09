بعد رحيل ميسي.. كيف سيصبح تشكيل برشلونة في الموسم الجديد

رحل ميسي عن برشلونة. الحدث الأهم في كرة القدم خلال عام 2021 الحالي، وربما أيضا خلال السنوات السابقة والمقبلة.

قرر ميسي الرحيل عن برشلونة لتزداد معاناة الفريق الكتالوني أكثر وأكثر من المواسم الماضية.

والآن.. كيف سيصبح تشكيل برشلونة في الموسم الجديد بعد رحيل أسطورة النادي ميسي؟

الصفقات

أجرى برشلونة عدة صفقات استعدادا للموسم الجديد أبرزها التعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم منتخب هولندا وأولمبيك ليون الفرنسي السابق.

كذلك التعاقد مع سيرجيو أجويرو مهاجم منتخب الأرجنتين الذي رحل عن مانشستر سيتي الإنجليزي.

في الدفاع تعاقد برشلونة مع إريك جارسيا من مانشستر سيتي، والمدافع البرازيلي إيمرسون رويال من ريال بيتيس.

الراحلون

بالتأكيد ميسي أبرز من رحل عن برشلونة طوال تاريخ النادي.

ورحل أيضا عن برشلونة الثنائي الشاب فيربو جونيور الذي انضم لصفوف ليدز يونايتد الإنجليزي، وتوديبو إلى نيس الفرنسي، وترينكاو إلى ولفرهامبتون الإنجليزي.

ورغم استمرار ثنائي الدفاع صامويل أومتيتي وكليمنت لانجليه إلا أن برشلونة كان يسعى للتخلص منه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

تشكيل برشلونة في الموسم المقبل

بالتأكيد لا يوجد خلال على مارك أندري تير شتيجن في حراسة المرمى.

الحارس الألماني لا يزال هو حارس برشلونة الأساسي في ظل فارق المستوى الكبير بينه وبين الحارس الثاني نيتو.

أما في الدفاع فيسكون الظهير الأيمن الأساسي هو الأمريكي سيرجينو ديست، بجانب قلبي الدفاع جارسيا وواحد من الثنائي جيرارد بيكيه ولانجليه، وإذا كان بيكيه هو الأقرب لبدء الموسم مع برشلونة في ظل غياب لانجليه للإصابة.

وجوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر.

في وسط الملعب سيواجه برشلونة الكثير من الصعوبات في الموسم المقبل خاصة في الأسابيع الأولى بسبب حصول اللاعب الشاب بيدري على فترة راحة.

بيدري البالغ من العمر 18 عاما أكمل الموسم الماضي مع برشلونة لنهايته ثم لعب مع منتخب إسبانيا في بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020 ووصل معه إلى نصف النهائي.

ثم طار إلى اليابان للمشاركة مع منتخب إسبانيا الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ووصل معه أيضا للنهائي.

مع الأخذ في الاعتبار أنه لعب 5 مرات وقت إضافي خلال مشاركاته مع منتخب إسبانيا في اليورو والأولمبياد.

ما سيجعله يتأخر لفترة طويلة عن الانضمام لبرشلونة في الموسم المقبل.

لذلك سيعوضه واحدا من الثنائي فيليبي كوتينيو أو ميراليم بيانيتش، بجانب الثنائي سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج.

وقد يعوضه أيضا سيرجي روبيرتو الذي من الممكن أيضا أن يلعب في مركز الظهير الأيمن بدلا من ديست.

في الهجوم تلقى برشلونة ضربة قوية أخرى بخلاف رحيل ميسي وهي إصابة أجويرو.

أجويرو سيغيب عن برشلونة لأكثر من 3 بعدما تعرض للإصابة في عضلة السمانة.

بالإضافة أيضا إلى إصابة عثمان ديمبلي.

ليكون الشكل المنتظر لثلاثي هجوم برشلونة في الفترة الأولى من الموسم الجديد هو (أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت – ممفيس ديباي).

وإليكم التشكيل الأقرب لبرشلونة في بداية الموسم الجديد.

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: سيرجينو ديست - جيرارد بيكيه - إريك جارسيا - جوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - كوتينيو.

الهجوم: جريزمان - برايثوايت - ممفيس ديباي.