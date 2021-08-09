المصري لـ في الجول: اتحاد الكرة أبلغنا بالمشاركة في الكونفدرالية.. وسنُصعد ضد سيمبوري

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 17:19

كتب : أيمن عيد

شعار النادي المصري

أوضح عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري أن الاتحاد المصري لكرة القدم أبلغ ناديه بالمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية موسم 2021-2022.

وقال حلبية لـFilGoal.com:"الاتحاد أخطرنا بشكل ودي أنه استقر على مشاركة المصري في الكونفدرالية. سأجتمع بمسؤولي الاتحاد للتنسيق بشأن مواعيد القيد والمباريات".

وكان مصدر من الاتحاد كشف لـFilGoal.com أن المصري ضمن المشاركة في الكونفدرالية بعد خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي حدد قواعد التأهل لبطولتيه. (التفاصيل)

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وكشف حلبية أن ناديه بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية ضد لاعبه سعيدو سيمبوري لحفظ حقوق المصري، وقالت تقارير إن الأخير انقطع عن تدريبات الفريق اعتراضا على عدم حصوله على مستحقاته.

لاعب آخر يغيب عن معسكر المصري هو المهاجم النيجيري أوستن أموتو، الذي استبعده المدرب علي ماهر يوم الجمعة بسبب خلاف في المران. (التفاصيل)

وعلق حلبية قائلا:"سنحاول تقريب وجهات النظر بين ماهر وأموتو ليعود اللاعب إلى المعسكر، أمامنا مباراة هامة في الدوري ضد بيراميدز نسعى للفوز بها لنحافظ على موقعنا في ترتيب البطولة".

ويحتل المصري المركز الثالث في ترتيب البطولة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الرابع.

ويحل المصري ضيفا على بيراميدز يوم الخميس في الجولة 30 من الدوري.

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