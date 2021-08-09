خبر في الجول – كاف يستقر على إجراء قرعة الدور التمهيدي لدوري الأبطال والكونفدرالية 13 أغسطس

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على إجراء قرعة الدور التمهيدي، لدوري الأبطال والكونفدرالية، يوم الجمعة المقبل، 13 أغسطس.

وعلم FilGoal.com أن القرعة ستكون مغلقة ولن يحضرها أي من ممثلي الأندية أو الإعلام. وبالتالي، تتصعب فكرة تأجيل تاريخ تسليم الاتحادات الأهلية لأسماء الأندية المشاركة قاريا.

ففي وقت سابق، قال مصدر بـ كاف لـ FilGoal.com "حتى الآن، الميعاد الأخير للاتحادات المحلية لتسليم أسماء الأندية المشاركة في بطولتي الأندية هو يوم 13 أغسطس".

وكشف "نستهدف الآن مد تلك المهلة إلى يوم 15 أغسطس، لأن حتى الآن أقل من 40 اتحادا فقط هي من أرسلت أسماء الأندية المشاركة".

وأتم "حتى الآن الاتحاد المصري لم يرسل لنا أسماء الأندية المشاركة قاريا للموسم المقبل".

وشارك الأهلي والزمالك الموسم الماضي في دوري الأبطال، فيما شارك بيراميدز والمقاولون العرب في الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المنتظر أن يشكل إرسال الاتحاد المصري، لاسمي الناديين المشاركين في الكونفدرالية، مشكلة، حيث يتنافس عدد من الفرق على المركزين الثالث والرابع مثل المصري وبيراميدز والاتحاد السكندري وسموحة.

فيما حل طلائع الجيش وصيفا لكأس مصر أمام الأهلي بطل المسابقة، ما يؤهله للعب البطولة أيضا.

video:1