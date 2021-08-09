ناصر منسي: هناك اتصالات من الزمالك مع وكيلي

كشف ناصر منسي مهاجم طلائع الجيش المعار له من بيراميدز عن وجود اتصالات من نادي الزمالك مع وكيله ضمه في الموسم المقبل.

وقال ناصر منسي عبر قناة صدى البلد: "هناك اتصالات من الزمالك مع وكيلي أحمد يحيى لضمي في الموسم المقبل".

وأضاف "ولكن عقدي لا يزال ممتدا مع بيراميدز في الموسم المقبل والنادي هو الذي يمتلك القرار".

وعن هدفه في شباك بيراميدز قال: "لم أحتفل بهدفي في بيراميدز لأنه فريقي المعار منه للجيش وأكن له كل احترام".

وأتم تصريحاته بالحديث عن منتخب مصر في الأولمبياد قائلا: "ودعنا أولمبياد طوكيو بالخسارة أمام البرازيل الذي فاز بالميدالية الذهبية".

وسجل ناصر منسي هدف تعادل طلائع الجيش القاتل في شباك بيراميدز خلال مباراة الفريقين بالجولة الـ29 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)