سكاي: نيوكاسل وافق على ضم ويلوك من أرسنال بـ 25 مليون إسترليني

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 22:40

كتب : عمر خالد

جو ويلوك

أعلنت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية أن فريق نيوكاسل الإنجليزي يريد ضم اللاعب جوي ويلوك من أرسنال بصورة نهائية.

وذكرت الشبكة الإنجليزية أن نيوكاسل وافق على مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني قيمة الصفقة للحصول على خدمات لاعب خط الوسط.

وأوضحت سكاي أنه لم يتم الانتهاء من الشروط الشخصية حتى الآن، لكن نيوكاسل سيحرص على إتمام الصفقة في الوقت المناسب حتى يكون ويلوك متاحا للمباراة الافتتاحية للموسم ضد وست هام يوم الأحد المقبل.

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وكان المدير الفني لفريق أرسنال ميكيل أرتيتا استبعد ويلوك من مباراة الفريق أمام توتنام قائلا: "سنشرح الأسباب عندما نستطيع ذلك".

اللاعب البالغ من العمر 21 عاما هو الهدف الأول لنيوكاسل طوال فترة الإعارة بعد فترة ناجحة في النصف الثاني من الموسم الماضي، قدم خلالها أداء ممتاز.

وسجل ويلوك ثمانية أهداف في 14 مباراة وسجل رقما قياسيا جديدا ليصبح أصغر لاعب يسجل في سبع مباريات متتالية.

جوي ويلوك نيوكاسل أرسنال
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