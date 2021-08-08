انتهت - برشلونة (3) - (0) يوفنتوس

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 21:20

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة برشلونة ويوفنتوس، في كأس خوان جامبر الودي.

تعرف على تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة..

نهاية المباراة

ق93: ريكي بويج يسجل الثالث من ركلة جزاء

ق57: مارتن برايثوايت يضيف الثاني لبرشلونة برأسية رائعة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: نيتو يتصدى لصاروخ من رونالدو من ركلة حرة.

ق20: هدف ملغي ليوسف ضمير لاعب برشلونة بداعي التسلل

ق14: تسديدة قوية من رونالدو يتصدى لها نيتو

ق3: ديباي يسجل الهدف الأول لبرشلونة من شبه انفراد بمرمى يوفنتوس

انطلاق المباراة

برشلونة يوفنتوس
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