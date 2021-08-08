بمشاركة صلاح.. ليفربول يتعادل مع بلباو وديا ويخسر روبرتسون للإصابة

تعادل ليفربول وديا، مع ضيفه الإسباني أتلتيك بلباو، بنتيجة 1-1.

ودية ليفربول قبل الأخيرة، قبل انطلاق الموسم، شهدت إصابة قوية لظهيره الأيسر أندي روبرتسون.

المباراة بدأت ساخنة، حيث أهدر إيكر مونايين فرصة ذهبية لأسود الباسك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار قائم أليسون بيكر في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 12، تصدى الحارس خولين أريزابالاجا لانفراد من محمد صلاح، قبل أن يسجل دييجو جوتا هدف ليفربول بعدما حصل ساديو ماني على الكرة بعد الضغط على الدفاع أثناء التحضير ومرر لجوتا الذي لا يخطئ المرمى من مسافة قريبة.

وفي الدقيقة 42، تعرض روبرتسون لإصابة قوية بعدما انزلق على كاحله أثناء الضغط على مونايين قرب خط المرمى.

وفي الدقيقة 54، سجل أليكس بيرينجير التعادل لبلباو من متابعة عرضية إيكر موناين.

ويواجه ليفربول غدا أوساسونا في ودية أخيرة قبل بدء موسمه ضد نورويتش سيتي يوم السبت المقبل.