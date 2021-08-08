بمشاركة صلاح.. ليفربول يتعادل مع بلباو وديا ويخسر روبرتسون للإصابة
الأحد، 08 أغسطس 2021 - 19:31
كتب : FilGoal
تعادل ليفربول وديا، مع ضيفه الإسباني أتلتيك بلباو، بنتيجة 1-1.
ودية ليفربول قبل الأخيرة، قبل انطلاق الموسم، شهدت إصابة قوية لظهيره الأيسر أندي روبرتسون.
المباراة بدأت ساخنة، حيث أهدر إيكر مونايين فرصة ذهبية لأسود الباسك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار قائم أليسون بيكر في الدقيقة 11.
وفي الدقيقة 12، تصدى الحارس خولين أريزابالاجا لانفراد من محمد صلاح، قبل أن يسجل دييجو جوتا هدف ليفربول بعدما حصل ساديو ماني على الكرة بعد الضغط على الدفاع أثناء التحضير ومرر لجوتا الذي لا يخطئ المرمى من مسافة قريبة.
1-0 Jota! ⚽️
🎥 @PassLikeThiago pic.twitter.com/yWzVFR4uAh— Anfield Watch (@AnfieldWatch) August 8, 2021
وفي الدقيقة 42، تعرض روبرتسون لإصابة قوية بعدما انزلق على كاحله أثناء الضغط على مونايين قرب خط المرمى.
وفي الدقيقة 54، سجل أليكس بيرينجير التعادل لبلباو من متابعة عرضية إيكر موناين.
De goal van Berenguer!! Bilbao zet de score op 1-1 Liverpool vs Athletic Bilbao #liverpool #premier_league #laliga pic.twitter.com/wKPzqWSKpp— devoetbalexpert (@devoetbalexper1) August 8, 2021
ويواجه ليفربول غدا أوساسونا في ودية أخيرة قبل بدء موسمه ضد نورويتش سيتي يوم السبت المقبل.