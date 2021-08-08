الرياضية المغربية: رحيمي إلى العين الإماراتي بـ 3 مليون دولار

أعلنت قناة الرياضية المغربية عن انتقال اللاعب المغربي سفيان رحيمي من نادي الرجاء المغربي إلى نادي العين الإماراتي، ليكون ضمن صفوف الفريق من الموسم الحالي.

سفيان رحيمي النادي : الرجاء البيضاوي العين

وأوضحت القناة المغربية أن قيمة الصفقة بلغت 3 مليون دولار، فيما تنازل اللاعب المغربي عن المستحقات المالية الكبيرة الخاصة به في سبيل إتمام الصفقة.

ونقلت قناة أبو ظبي الرياضية، عبر تويتر، تصريحات رحيمي الذي قال: "سوف انتقل إلى نادي كبير له مكانته في الدوري الإماراتي وفي آسيا".

وأضاف "بعض من سبقوني نصحوني بالانتقال إلى العين وأتمنى أن أقدم الإضافة معهم".

#سفيان_رحيمي يؤكد انتقاله إلى نادي #العين: سوف انتقل إلى نادي كبير له مكانته في الدوري الإماراتي وفي آسيا.. بعض من سبقوني نصحوني بالانتقال إلى العين وأتمنى أن أقدم الإضافة معهم pic.twitter.com/maN9dpNmxz — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 8, 2021

ويذكر أن سفيان رحيمي صاحب الـ 25 عاما، لعب 26 مباراة مع الرجاء في الموسم الحالي بمختلف المسابقات، وسجل 10 أهداف وصنع 8 أخرين.

وكان رحيمي الذي يلعب في كافة المراكز الهجومية، على رادار الأهلي، في وقت سابق.