الرياضية المغربية: رحيمي إلى العين الإماراتي بـ 3 مليون دولار

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 17:40

كتب : عمر خالد

سفيان رحيمي

أعلنت قناة الرياضية المغربية عن انتقال اللاعب المغربي سفيان رحيمي من نادي الرجاء المغربي إلى نادي العين الإماراتي، ليكون ضمن صفوف الفريق من الموسم الحالي.

سفيان رحيمي

النادي : الرجاء البيضاوي

العين

وأوضحت القناة المغربية أن قيمة الصفقة بلغت 3 مليون دولار، فيما تنازل اللاعب المغربي عن المستحقات المالية الكبيرة الخاصة به في سبيل إتمام الصفقة.

ونقلت قناة أبو ظبي الرياضية، عبر تويتر، تصريحات رحيمي الذي قال: "سوف انتقل إلى نادي كبير له مكانته في الدوري الإماراتي وفي آسيا".

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وأضاف "بعض من سبقوني نصحوني بالانتقال إلى العين وأتمنى أن أقدم الإضافة معهم".

ويذكر أن سفيان رحيمي صاحب الـ 25 عاما، لعب 26 مباراة مع الرجاء في الموسم الحالي بمختلف المسابقات، وسجل 10 أهداف وصنع 8 أخرين.

وكان رحيمي الذي يلعب في كافة المراكز الهجومية، على رادار الأهلي، في وقت سابق.

سفيان رحيمي العين الإماراتي الرجاء المغربي
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