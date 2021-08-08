دربي شمال لندن التحضيري.. النني يشارك في خسارة أرسنال لوديته الأخيرة قبل انطلاق الموسم

شارك محمد النني لاعب وسط أرسنال في المباراة الودية الأخيرة لفريقه قبل انطلاق الموسم الجديد والتي خسرها من توتنام بهدف.

وحل أرسنال ضيفا على توتنام في ملعبه في مباراة ودية هي الأخيرة لكلاهما قبل انطلاق موسم 2021-2022 من الدوري الإنجليزي الجمعة المقبل.

وبدأ النني دربي شمال لندن الودي على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 72 كبديل.

بعدها بدقائق سجل الكوري هيونج مين سون هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 79.

ويستعد أرسنال لملاقاة برينتفورد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الأولى من المسابقة الجمعة المقبل.

فيما يبدأ توتنام موسمه بمواجهة صعبة ضد حامل اللقب مانشستر سيتي يوم الأحد.