دربي شمال لندن التحضيري.. النني يشارك في خسارة أرسنال لوديته الأخيرة قبل انطلاق الموسم
الأحد، 08 أغسطس 2021 - 16:57
كتب : FilGoal
شارك محمد النني لاعب وسط أرسنال في المباراة الودية الأخيرة لفريقه قبل انطلاق الموسم الجديد والتي خسرها من توتنام بهدف.
وحل أرسنال ضيفا على توتنام في ملعبه في مباراة ودية هي الأخيرة لكلاهما قبل انطلاق موسم 2021-2022 من الدوري الإنجليزي الجمعة المقبل.
وبدأ النني دربي شمال لندن الودي على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 72 كبديل.
بعدها بدقائق سجل الكوري هيونج مين سون هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 79.
August 8, 2021
ويستعد أرسنال لملاقاة برينتفورد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الأولى من المسابقة الجمعة المقبل.
فيما يبدأ توتنام موسمه بمواجهة صعبة ضد حامل اللقب مانشستر سيتي يوم الأحد.