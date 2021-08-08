تشكيل ليفربول - صلاح أساسي في الودية الأخيرة قبل انطلاق الموسم

يقود محمد صلاح وفيرجيل فان دايك تشكيل ليفربول أمام أتليتك بلباو وديا، فيما يحرس أليسون بيكر المرمى.

أعلن يورجن كلوب تشكيل ليفربول لمواجهة الفريق الإسباني بعد قليل على ملعب أنفيلد، في الودية الأخيرة للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

تشكيل ليفربول شهد تواجد محمد صلاح، وساديو ماني، وديوجو جوتا في الهجوم.

ويبدأ يلعب العائدان فان دايك وجويل ماتيب في الدفاع.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – أندي روبرتسون.

الوسط: جيمس ميلنر – نابي كيتا – هيرفي إليوت.

الهجوم: ديوجو جوتا – محمد صلاح – ساديو ماني.

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