عماد سليمان لـ في الجول: من لا يريد الإسماعيلي فليرحل.. نادر رمضان رفض التجديد

أوضح عماد سليمان المشرف العام على فريق الإسماعيلي ونجمه السابق أن نادر رمضان رفض تجديد عقده مع النادي.

نادر رمضان النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وقال سليمان لـFilGoal.com:"متمسكون بلاعبي الفريق، لكن من لا يريدنا فليرحل".

وواصل "عرضنا على نادر رمضان التجديد بنفس شروط عقد سابق لم نوثقه، لكنه رفض".

وأتم "لو توفرت المادة ستنتهي المطالب في الفريق".

وينتهي عقد نادر رمضان مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري.

قبل الموسم الحالي جدد نادر عقده بالفعل حتى 2023، لكن الإسماعيلي لم يوثق العقد في الاتحاد المصري لكرة القدم وبالتالي أصبح لاغيا.

ويلعب نادر (30 عاما) في فريق الدراويش منذ يناير 2017 حين انتقل من الأولمبي.

وشارك نادر في 46 مباراة مع الإسماعيلي وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

ولعب نادر 309 دقائق فقط في الموسم الحالي من الدوري.