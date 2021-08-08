عماد سليمان لـ في الجول: من لا يريد الإسماعيلي فليرحل.. نادر رمضان رفض التجديد

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 14:52

كتب : ياسر الشريف

نادر رمضان - الصورة من الموقع الرسمي للإسماعيلي

أوضح عماد سليمان المشرف العام على فريق الإسماعيلي ونجمه السابق أن نادر رمضان رفض تجديد عقده مع النادي.

نادر رمضان

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وقال سليمان لـFilGoal.com:"متمسكون بلاعبي الفريق، لكن من لا يريدنا فليرحل".

وواصل "عرضنا على نادر رمضان التجديد بنفس شروط عقد سابق لم نوثقه، لكنه رفض".

أخبار متعلقة
يونايتد يعير توانزيبي إلى أستون فيلا تايمز: توتنام اتفق على ثمن شراء لاوتارو.. ورومانو: إنتر لن يبيع الاتحاد الدولي للكاراتيه يناشد الأولمبية الدولية ببقاء اللعبة في الأولمبياد رئيس اللجنة الأولمبية: ربع بعثة مصر كانت قريبة من ميدالية في طوكيو 2020

وأتم "لو توفرت المادة ستنتهي المطالب في الفريق".

وينتهي عقد نادر رمضان مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري.

قبل الموسم الحالي جدد نادر عقده بالفعل حتى 2023، لكن الإسماعيلي لم يوثق العقد في الاتحاد المصري لكرة القدم وبالتالي أصبح لاغيا.

ويلعب نادر (30 عاما) في فريق الدراويش منذ يناير 2017 حين انتقل من الأولمبي.

وشارك نادر في 46 مباراة مع الإسماعيلي وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

ولعب نادر 309 دقائق فقط في الموسم الحالي من الدوري.

نادر رمضان الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي يقرر منح مكافأة الميدالية الذهبية لـ جيانا فاروق ساعة | طوكيو 2020
هيثم شعبان يكشف سبب خروج ريان مبكرا ضد المقاصة: يبدو مشتتا 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 2 ساعة | الدوري المصري
طرح كراسة الشروط الخاصة بحقوق تسمية استاد الأهلي خلال أسبوع 2 ساعة | الدوري المصري
تعرف على تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي مع شركات "الأهلي" الثلاث 2 ساعة | الدوري المصري
كوكا يهدر ركلة ترجيح في وداع أولمبياكوس لتصفيات دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر كارتيرون: المنافس سيخوض مباريات ودية.. والاتحاد حاول "إيقاف المباراة" 2 ساعة | الدوري المصري
اكتمل فريق الأحلام.. ولكن ماذا عن بوتشيتينو؟ 2 ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو يد – مصر (23)-(27) فرنسا.. نهاية المباراة 4 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة
قد ينال إعجابك