الاتحاد الدولي للكاراتيه يناشد الأولمبية الدولية ببقاء اللعبة في الأولمبياد

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 14:30

كتب : محرر في الجول

فريال أشرف تتفوق في نصف نهائي كاراتيه

ناشد أنطونيو إسبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه اللجنة الأولمبية الدولية بإعادة النظر في قرار إلغاء لعبة الكاراتيه من برنامج أولمبياد باريس 2024.

لعبة الكاراتيه ظهرت لأول مرة في الأولمبياد هذا العام، بدورة طوكيو 2020، على أن تختفي في الأولمبياد المقبل.

وقال إسبينوس في مؤتمر صحفي: "لقد أظهرنا للعالم بشكل قاطع أن الكاراتيه هي رياضة فريدة من نوعها وأظهرنا المزايا التي اكتسبناها لإضافتها إلى البرنامج الأولمبي".

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وأضاف "يمكن لجميع عشاق الرياضة في جميع أنحاء العالم الاستمتاع بالقيم المضافة التي يجلبها الكاراتيه للحركة الأولمبية".

وتابع "حان الوقت الآن لمناشدة اللجنة الأولمبية الدولية بالإبقاء على الكاراتيه في الأولمبياد، فنحن في أفضل وضع للاستمرار في الألعاب الأولمبية".

وأكمل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه "سنتطور كرياضة أفضل وأسرع تحت المظلة الأولمبية أكثر".

وأتم "بعد نجاحنا في طوكيو، يجب على اللجنة الأولمبية الدولية أن تظهر تضامنها في اعتبار الكاراتيه رياضة أولمبية دائمة".

وشارك 82 متسابقا من 36 دولة في لعبة الكاراتيه بالأولمبياد، وعاد 20 لاعبا ولاعبة إلى بلادهم بميداليات، بينها ذهبية فريال أشرف عبد العزيز وبرونزية جيانا فاروق.

سيدة ثالثة اقتنصت ميدالية لمصر وهي هداية ملاك في لعبة التايكوندو، بجوار 3 ميداليات للرجال، أحمد الجندي فضية الخماسي الحديث وسيف عيسى في التايكوندو ومحمد إبراهيم السيد "كيشو" في المصارعة الرومانية.

فريال أشرف
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