يونايتد يعير توانزيبي إلى أستون فيلا

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 14:23

كتب : FilGoal

توانزيبي

أعلن أستون فيلا اليوم الأحد استعارته للمدافع أكسيل توانزيبي من مانشستر يونايتد حتى يونيو المقبل.

وبذلك يعود توانزيبي (23 عاما) إلى الفريق الذي لعب له من يناير 2018 إلى مايو 2019 على سبيل الإعارة من يونايتد.

ولعب توانزيبي في فريق الشباب بنادي مانشستر يونايتد قبل أن يصعد للفريق الأول في يناير 2017.

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شارك في 19 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز ومثل يونايتد في 8 لقاءات قارية.

وفاز توانزيبي، المولود في الكونغو الديمقراطية، بدوري الشباب مع يونايتد مرتين.

ومثل شباب إنجلترا في لقاء وحيد عام 2017.

توانزيبي مانشستر يونايتد أستون فيلا
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