ليكيب: ميسي يصل باريس خلال ساعات من أجل الكشف الطبي لـ سان جيرمان

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 12:45

كتب : FilGoal

مؤتمر وداع ميسي

أفادت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ليونيل ميسي أسطورة برشلونة سيصل إلى باريس خلال ساعات تمهيدا للانضمام لباريس سان جيرمان.

ميسي ودع برشلونة في مؤتمر صحفي غلب عليه البكاء يوم الأحد.

وأوضحت ليكيب أن ميسي سيخضع للكشف الطبي مع باريس سان جيرمان مساء الأحد أو صباح الإثنين.

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وأضاف التقرير أن النادي الباريسي توصل لاتفاق مع ممثلي ميسي حول انتقال الأرجنتيني لسان جيرمان هذا الصيف.

من جهته، قال ميسي في مؤتمر وداع برشلونة: "باريس سان جيرمان من الخيارات المحتملة، لا شيء مؤكد".

وأضاف "حين خرج بيان برشلونة تواصلت معي عدة أندية، لكني لم أقرر بعد".

برشلونة كان قد أعلن في وقت سابق عدم تجديد التعاقد مع ليونيل ميسي. (طالع التفاصيل)

وبحسب صحيفة "لو باريزيان الفرنسية" فإن إدارة النادي الفرنسي أصبحت واثقة تماما من ضم ميسي وأبلغت لاعبيها بذلك بالفعل.

صحيفة "ليكيب" أشارت في وقت سابق إلى أن عقد ميسي سيكون لمدة عامين مع إمكانية إضافة عام آخر براتب صافي يتراوح بين 35 و40 مليون يورو.

وبحسب التقارير الصحفية في الأرجنتين وفرنسا، فإن باريس سان جيرمان قام بحجز برج إيفيل الشهير الثلاثاء المقبل من أجل تقديم ليونيل ميسي.

وانتهى تعاقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم المنصرم ويحق له الانضمام لأي ناد الآن مجانا.

ميسي هو من ناشئي برشلونة بعدما انضم للنادي عام 2001.

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وشارك ميسي مع برشلونة في 778 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 672 هدفا وصنع 305 آخرين.

ويعد ميسي هو الهداف التاريخي لبرشلونة بفارق 440 هدفا عن الإسباني سيزار وردريجيز.

كما أنه أكثر من ارتدى قميص البلوجرانا بـ778 مباراة وبفارق 11 لقاء عن ملاحقه شابي هيرنانديز.

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ويعد ميسي هو الهدف التاريخي لمباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بـ26 هدفا.

وتوج ميسي مع برشلونة بالدوري الإسباني 10 مرات، وكأس الملك سبع مرات، والسوبر الإسباني سبع مرات كذلك.

كما ظفر ميسي بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة أربع مرات، والسوبر الأوروبي ثلاث مرات، ومثله لكأس العالم للأندية.

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