انتهت الرحلة.. برشلونة يعلن عدم تجديد تعاقد ميسي

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 19:52

كتب : رامي جمال

ليونيل ميسي - برشلونة

أعلن برشلونة رسميا عدم تجديد تعاقد قائده ولاعبه التاريخي ليونيل ميسي.

وجاء بيان برشلونة كالتالي:

على الرغم من توصل برشلونة وميسي إلى اتفاق واضح لتوقيع العقد الجديد اليوم، إلا أن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات المالية والهيكلية الخاصة بلوائح الدوري الإسباني.

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ونتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة.

يأسف الطرفين بشدة لأن رغبات اللاعب والنادي لن تحقق في النهاية.

يعرف نادي برشلونة عن خالص امتنانه للاعب لمساهمته في تعزيز سمعة برشلونة ويتمنى له التوفيق في حياته الشخصية والمهنية.

وانتهى تعاقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم المنصرم ويحق له الانضمام لأي ناد الآن مجانا.

ميسي هو من ناشئي برشلونة بعدما انضم للنادي عام 2003 وهو بعمر الـ16 عاما.

وشارك ميسي مع برشلونة في 778 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 672 هدفا وصنع 305 آخرين.

ويعد ميسي هو الهداف التاريخي لبرشلونة بفارق 440 هدفا عن الإسباني سيزار وردريجيز.

كما أنه أكثر من ارتدى قميص البلوجرانا بـ778 مباراة وبفارق 11 لقاء عن ملاحقه شابي هيرنانديز.

ويعد ميسي هو الهدف التاريخي لمباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بـ26 هدفا.

وتوج ميسي مع برشلونة بالدوري الإسباني 10 مرات، وكأس الملك سبع مرات، والسوبر الإسباني سبع مرات كذلك.

كما ظفر ميسي بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة أربع مرات، والسوبر الأوروبي ثلاث مرات، ومثله لكأس العالم للأندية.

إلى أين سينتقل ميسي؟

وفقا للعديد من التقارير الصحفية فإن أبرز ناديين قد ينضم لهما ميسي هما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

النادي الفرنسي حاول الصيف الماضي ضم ميسي بقوة حينما أعلن ليونيل رغبته بالرحيل عن برشلونة وعدم الاستمرار للموسم الأخير في تعاقده.

أما مانشستر سيتي فقد حاول ولكن ليس بنفس قوة سان جيرمان في ظل رغبة بيب جوارديولا مدرب الفريق الاجتماع بميسي مرة أخرى.

ولم تشر التقارير الصحفية إلى وجود احتمالية لدى ميسي بالانتقال للدوري الأمريكي بل يريد الاستمرار في أوروبا.

ميسي برشلونة
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