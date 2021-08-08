مواعيد مباريات الأحد 8 أغسطس 2021.. الدوري المصري وليفربول وريال مدريد وبرشلونة

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 10:04

كتب : FilGoal

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تجري اليوم 4 مباريات في الدوري المصري الممتاز إضافة للعديد من اللقاءات الودية للأندية الأوروبية.

في السابعة مساء يلعب أسوان ضد الإنتاج الحربي (أون تايم سبورتس 3) ويواجه الجونة فريق البنك الأهلي (أون تايم سبورتس 1).

بينما في التاسعة مساء يلعب طلائع الجيش ضد بيراميدز (أون تايم سبورتس 2) ويستضيف المصري فريق المقاولون العرب (أون تايم سبورتس 3).

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وفي الخامسة مساء يلعب ليفربول ضد أتلتيك بلباو (أون تايم سبورتس 2).

وفي السادسة والنصف مساء يواجه ريال مدريد فريق ميلان (أبو ظبي الرياضية - المغربية الرياضية).

وفي التاسعة مساء يلعب برشلونة ضد يوفنتوس (أبو ظبي الرياضية - الشارقة الرياضية).

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الدوري المصري ليفربول برشلونة
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