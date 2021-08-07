لو باريزيان: إدارة باريس سان جيرمان أخبرت اللاعبين بقدوم ميسي

السبت، 07 أغسطس 2021 - 22:24

كتب : محمود ضياء

ليونيل ميسي

اقتربت صفقة انتقال الأرجنتين ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الصيف الحالي.

برشلونة كان قد أعلن في وقت سابق عدم تجديد التعاقد مع ليونيل ميسي. (طالع التفاصيل)

وبحسب صحيفة "لو باريزيان الفرنسية" فإن إدارة النادي الفرنسي أصبحت واثقة تماما من ضم ميسي وأبلغت لاعبيها بذلك بالفعل.

أخبار متعلقة
بعد رحيل صديقه ميسي.. تقرير: أجويرو غاضب من برشلونة ويريد فسخ العقد كومان: رحيل ميسي أمر صعب لا يصدق بيكيه لـ ميسي: لا شيء سيصبح كما كان.. وتشابي يشكر "الأفضل في التاريخ" رئيس إنتر السابق: كنت سأفعل أي شيء لضم ميسي.. اللعبة بأكملها بحاجة للمراجعة

صحيفة "ليكيب" أشارت في وقت سابق إلى أن عقد ميسي سيكون لمدة عامين مع إمكانية إضافة عام آخر براتب صافي يتراوح بين 35 و40 مليون يورو.

وبحسب التقارير الصحفية في الأرجنتين وفرنسا، فإن باريس سان جيرمان قام بحجز برج إيفيل الشهير الثلاثاء المقبل من أجل تقديم ليونيل ميسي.

وانتهى تعاقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم المنصرم ويحق له الانضمام لأي ناد الآن مجانا.

ميسي هو من ناشئي برشلونة بعدما انضم للنادي عام 2001.

صندوق الخلاص والمناورة الأخيرة.. هل رحل ميسي حقاً عن برشلونة؟‎‎

وشارك ميسي مع برشلونة في 778 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 672 هدفا وصنع 305 آخرين.

ويعد ميسي هو الهداف التاريخي لبرشلونة بفارق 440 هدفا عن الإسباني سيزار وردريجيز.

كما أنه أكثر من ارتدى قميص البلوجرانا بـ778 مباراة وبفارق 11 لقاء عن ملاحقه شابي هيرنانديز.

ليونيل ميسي وبرشلونة.. 21 عاما على أعظم رهانات كرة القدم‎‎

ويعد ميسي هو الهدف التاريخي لمباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بـ26 هدفا.

وتوج ميسي مع برشلونة بالدوري الإسباني 10 مرات، وكأس الملك سبع مرات، والسوبر الإسباني سبع مرات كذلك.

كما ظفر ميسي بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة أربع مرات، والسوبر الأوروبي ثلاث مرات، ومثله لكأس العالم للأندية.

ليونيل ميسي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
قمصان: من الجيد أن نمتلك أكثر من لاعب في كل مركز 21 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: لست سعيدا بالأداء.. ولذلك سدد شريف ركلة الجزاء ضد كليوباترا 23 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر هيثم شعبان: سنطوي صفحة الهزيمة من الأهلي.. تأثرنا بـ 5 غيابات 29 دقيقة | الدوري المصري
في ليلة هدف حكيمي الأول.. باريس يقلب تأخره بهدف أمام تروا لانتصار بهدفين 47 دقيقة | الدوري الفرنسي
مصدر مقرب من تاو يكشف لـ في الجول سبب غيابه عن ودية فريقه: التركيز على مفاوضات الأهلي 49 دقيقة | ميركاتو
شريف يوسع الفارق وبنشرقي يقترب من الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 ساعة | الدوري المصري
الأحمر يستعيد الصدارة.. الأهلي يضرب كليوباترا برباعية ويشعل المنافسة مع الأبيض ساعة | الدوري المصري
لو باريزيان: إدارة باريس سان جيرمان أخبرت اللاعبين بقدوم ميسي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 4 خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسون مقابل 14 مليون جنيه
قد ينال إعجابك