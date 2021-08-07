بدر بانون يخضع لمسحة جديدة لتحديد موقفه من العودة لتدريبات الأهلي

السبت، 07 أغسطس 2021 - 21:12

كتب : حسام نور الدين

بدر بانون - الأهلي

يخضع المغربي بدر بانون لاعب النادي الأهلي لمسحة جديدة غدا للوقوف على حالته ومدى تعافيه من فيروس كورونا.

وكان الأهلي قد أعلن بعد مباراة وادي دجلة الأخيرة إصابة مدافعه المغربي بفيروس كورونا (طالع التفاصيل)

وقال أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للاهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "حالة بدر بانون في تحسن مستمر بعد إصابته بالفيروس".

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وتابع "المسحة غدا ستحسم موقفه وموعد عودته للتدريبات الجماعية من جديد".

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة من الجولة الـ23 للدوري المصري.

صاحب الـ 27 عاما انتقل للأهلي من الرجاء المغربي مطلع هذا الموسم.

وحصد بانون مع الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وبرونزية كأس العالم للأندية.

الأهلي بدر بانون الدوري المصري
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