عبد الحفيظ يعلن إيجابية مسحة بانون وإصابته بفيروس كورونا

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، إصابة مدافعه بدر بانون، بفيروس كورونا.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

وقال عبد الحفيظ عبر قناة أون تايم سبورتس: "مسحة بدر بانون إيجابية، وسيخضع لمسحة أخرى بعد 4 أيام، وهو الآن في العزل".

وكان FilGoal.com قد كشف منذ ساعات خضوع بانون لمسحة احترازية، في ظل استمرار معاناة المغربي من أعراض نزلة برد.

وعلى الأقل، يغيب بدر بانون عن مباراتي الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، لحين موعد مسحته الجديدة.

صاحب الـ 27 عاما انتقل للأهلي من الرجاء المغربي مطلع هذا الموسم.

وحصد بانون مع الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وبرونزية كأس العالم للأندية.