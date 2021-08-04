عبد الحفيظ يعلن إيجابية مسحة بانون وإصابته بفيروس كورونا

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 23:35

كتب : FilGoal

بدر بانون

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، إصابة مدافعه بدر بانون، بفيروس كورونا.

بدر بانون

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ عبر قناة أون تايم سبورتس: "مسحة بدر بانون إيجابية، وسيخضع لمسحة أخرى بعد 4 أيام، وهو الآن في العزل".

وكان FilGoal.com قد كشف منذ ساعات خضوع بانون لمسحة احترازية، في ظل استمرار معاناة المغربي من أعراض نزلة برد.

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وعلى الأقل، يغيب بدر بانون عن مباراتي الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، لحين موعد مسحته الجديدة.

صاحب الـ 27 عاما انتقل للأهلي من الرجاء المغربي مطلع هذا الموسم.

وحصد بانون مع الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وبرونزية كأس العالم للأندية.

بدر بانون بدر بانون - الأهلي في الدوري الأهلي
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