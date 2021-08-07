ديلي ميل: ليس في كرة القدم.. محمد صلاح يحصد لقب جديد مع ليفربول

يبدو أن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لا يفوز فقط بالألقاب مع فريقه في كرة القدم، وإنما يفوز بالألقاب أيضا في لعبة أخرى.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن محمد صلاح يعتبر ملك لعبة تنس الطاولة في المعسكر التحضيري للموسم الجديد للريدز.

وأشارت إلى أن الفرعون المصري فاز بدوري تنس الطاولة بفوزه على الحارس الاحتياطي كاويمهين كيلر في المباراة النهائية.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن جميع لاعبي وموظفي ليفربول شاركوا في بطولة في معسكرهم التدريبي التحضيري في إيفيان هذا الأسبوع.

ومن جانبه أصدر ليفربول مقطع فيديو ترفيهي لكل الفعاليات الترفيهية في المعسكر، وشهدت البطولة المصغرة تواجد كلا من فيرجيل فان ديك وآندي روبرتسون وجو جوميز.

What a tournament 🤣🏓 pic.twitter.com/j5jI22PwWz — Anfield Watch (@AnfieldWatch) August 7, 2021

يذكر أن ليفربول يبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة نورويتش سيتي السبت المقبل على ملعب الأخير.

ويتطلع الريدز إلى التعافي بعد خسارة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح مانشستر سيتي الموسم الماضي.