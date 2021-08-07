انتهت الدرع الخيرية - ليستر سيتي (1) - (0) مانشستر سيتي.. إيهيناتشو يقود ليستر للتتويج باللقب

السبت، 07 أغسطس 2021 - 18:06

كتب : FilGoal

جاك جريليش مانشستر سيتي الدرع الخيرية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الدرع الخيرية، بين مانشستر سيتي وليستر سيتي.

طالع تشكيل الفريقين، وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

ق88: الهدف الأول لليستر سيتي عن طريق النيجيري كيليتشي إيهانشتو

ق87: ضربة جزاء لليستر سيتي بعد تدخل ناثان أكي على إيهيناتشو

ق81: ستيفن يتصدى لكرة خطيرة من باتسون داكا مهاجم ليستر سيتي على مرتين

ق78: دخول لوك توماس وكليشي إيهيناتشو لليستر سيتي في مكان ريان بيرتراند وهيرفي بارنز

ق74: دخول بيرناردو سيلفا وبنجامين نايت لمانشستر سيتي في مكان فيران توريس وكول بالمر

ق71: دخول مارك ألبرايتون وباتسون داكا وبوباكاري سوماري وكينان ديسبري هول لليستر سيتي في مكان أيوزري بيريز وجيمس ماديسون وجيمي فاردي ويوري تليماس

ق64: دخول جاك جريليش ورودري لمانشستر سيتي في مكان إدوزي وجوندوجان

ق54: تسديدة قوية من جوندوجان تعلو العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق:45: القائمة وستيفن يمنعان فاردي من التقدم لليستر سيتي

ق25: ستيفن يواصل التألق أمام طوفان الثعالب

ق23: زاك ستيفن يتألق أمام لدغة أيوزي بيريز بعد جملة رائعة بين ماديسون وريكاردو ثم أيوزي يهدر

ق7: جوندوجان يسدد صاروخا من ركلة حرة يتصدى له شمايكل ببراعة.

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي ليستر سيتي الدرع الخيرية
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