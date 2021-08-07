انتهت الدرع الخيرية - ليستر سيتي (1) - (0) مانشستر سيتي.. إيهيناتشو يقود ليستر للتتويج باللقب
السبت، 07 أغسطس 2021 - 18:06
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الدرع الخيرية، بين مانشستر سيتي وليستر سيتي.
طالع تشكيل الفريقين، وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا
ق88: الهدف الأول لليستر سيتي عن طريق النيجيري كيليتشي إيهانشتو
ق87: ضربة جزاء لليستر سيتي بعد تدخل ناثان أكي على إيهيناتشو
ق81: ستيفن يتصدى لكرة خطيرة من باتسون داكا مهاجم ليستر سيتي على مرتين
ق78: دخول لوك توماس وكليشي إيهيناتشو لليستر سيتي في مكان ريان بيرتراند وهيرفي بارنز
ق74: دخول بيرناردو سيلفا وبنجامين نايت لمانشستر سيتي في مكان فيران توريس وكول بالمر
ق71: دخول مارك ألبرايتون وباتسون داكا وبوباكاري سوماري وكينان ديسبري هول لليستر سيتي في مكان أيوزري بيريز وجيمس ماديسون وجيمي فاردي ويوري تليماس
ق64: دخول جاك جريليش ورودري لمانشستر سيتي في مكان إدوزي وجوندوجان
ق54: تسديدة قوية من جوندوجان تعلو العارضة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق:45: القائمة وستيفن يمنعان فاردي من التقدم لليستر سيتي
ق25: ستيفن يواصل التألق أمام طوفان الثعالب
ق23: زاك ستيفن يتألق أمام لدغة أيوزي بيريز بعد جملة رائعة بين ماديسون وريكاردو ثم أيوزي يهدر
ق7: جوندوجان يسدد صاروخا من ركلة حرة يتصدى له شمايكل ببراعة.
انطلاق المباراة