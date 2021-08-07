تشكيل الدرع الخيرية – جريليش على دكة سيتي واختيارات شابة.. وهجوم قوي لـ ليستر

السبت، 07 أغسطس 2021 - 17:31

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ليستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه، لمباراة الدرع الخيرية، في انطلاق موسم الكرة الإنجليزية، حيث يواجه ليستر سيتي.

بطل دوري الموسم الماضي، لن يبدأ بالمنضم حديثا من أستون فيلا جاك جريليش، ولكنه يجلس على دكة البدلاء لمباراة ملعب ويمبلي.

ولكن في الوقت ذاته، يدفع جوارديولا بتشكيل يضم عديد من اللاعبين الشباب حيث ضم تشكيله:

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حراسة المرمى: زاك ستيفن

الدفاع: جواو كانسيلو – روبن دياز – ناثان أكي – بينجامين ميندي

الوسط: فيرناندينيو – إلكاي جوندوجان – كول بالمر

الهجوم: رياض محرز – سامويل إيدوزي – فيران توريس

الدكة: سكوت كارسون – جاك جريليش – بيرناردو سيلفا – رودريجو – فيليب ساندلر – يان كوتو – تومي دويل – بن نايت – كلاوديو جوميس

أما ليستر سيتي ومدربه بريندان رودجرز، فدفع بتشكيل أساسي يضم هجوما ناريا، في ظل وجود الثنائي باتسون داكا وكيليتشي إيهيناتشو على الدكة.

وأتى تشكيل ليستر سيتي كالتالي..

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

الدفاع: ريكاردو دومينجوز – دانييل أمارتي - ساجلار سويونشو – ريان بيرتراند -

الوسط: ويلفريد نديدي – يوري تيلمانز – أيوزي بيريز – جيمس ماديسون – هارفي بارنز

الهجوم: جيمي فاردي

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