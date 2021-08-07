يونايتد يسحق إيفرتون برباعية استعدادا للموسم الجديد

السبت، 07 أغسطس 2021 - 15:53

كتب : FilGoal

برونو فرنانديش

فاز مانشستر يونايتد على ضيفه إيفرتون بنتيجة 4-صفر اليوم السبت في لقاء ودي استعدادا للموسم الجديد.

وسجل في ملعب أولد ترافورد كل من ميسون جرينوود وهاري ماجواير وبرونو فرنانديش وديوجو دالوت في الدقائق 8 و15 و29 و92.

وشارك بول بوجبا، الذي قالت تقارير إنه قد يرحل عن يونايتد، بديلا لدوني فان دي بيك مع بداية الشوط الثاني.

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وكان اللقاء هو الرابع ليونايتد استعدادا للموسم بعدما هزم ديربي كاونتي وخسر أمام كوينز بارك رينجرز وتعادل مع برينتفورد.

وسيستهل يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز باستضافة ليدز يونايتد في 14 أغسطس المقبل.

واحتل يونايتد وصافة الموسم الماضي من الدوري وخسر نهائي الدوري الأوروبي أمام فياريال الإسباني.

مانشستر يونايتد إيفرتون
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