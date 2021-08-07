ألكانتارا: ألعب دائما بالألم..ونريد أن نفوز بكل شيء

السبت، 07 أغسطس 2021 - 11:39

كتب : عبد الرحمن فوزي

تياجو ألكانتارا

كشف تياجو ألكانتارا لاعب ليفربول عن شعوره بالألم في معظم أوقاته في الملعب، وتحدث الإسباني عن طموحه مع الفريق في الموسم المقبل.

وجاء حوار لاعب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق مع الموقع الرسمي لليفربول كالتالي:

كيف حال لياقتك البدنية؟

أخبار متعلقة
في ودية أولى من 60 دقيقة.. ليفربول يفوز على بولونيا بمشاركة صلاح تشكيل ليفربول - صلاح وفان دايك أساسيان أمام بولونيا تقرير: ليفربول يستعد لمنح صلاح الراتب الأعلى في تاريخ النادي الثالث.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع أليسون حتى 2027

"الموسم الماضي بدأت وأنا أشعر ببعض الألم في أوتار الركبة، كان هناك بعض الألم القديم، لم أكن أبدا دون ألم، دائما ما كنت أشعر ببعض الألم وأنا ألعب، وهناك نقطة بنهاية الموسم الماضي بدأت أشعر بالألم أكثر وأكثر، جائت فترات لم أكن أقدر على الجري بقوة، لذلك أنا أعمل الآن مع الفريق الطبي لكي ننظف لك تماما ولا أشعر بالألم مجددا".

هل كنت قادرا على العمل على لياقتك البدنية مثل اللاعبين الآخرين؟

"نعم لدينا ساعة للعمل بشكل فردي، لذلك بينما الفريق يتدرب في الصباح، كنت أقوم بتدريبي الفردي، وبينما كان الفريق يستريح كنت أقوم بتدريب فردي، لدي ما يكفي من الوقت لأصبح لائقا".

"الموسم التحضيري بالنسبة لي الموسم الماضي كان هو دوري أبطال أوروبا، لذلك عندما انضممت للفريق كنت جاهزا بنسبة 100% ولكنني أصبت بفيروس كورونا ثم تعرضت لتلك الإصابة أمام إيفرتون".

"لم أكن سعيدا أبدا بأدائي، فأنا أريد المزيد والمزيد دائما، الحد الأدنى الذي يجب أن نعطيه هو كيفية انتصارنا بالمباريات، لم نكن سعداء الموسم الماضي بما فيه الكفاية، ولكننا الآن نبدأ من الصفر وينريد أن نفوز بكل شيء مرة أخرى".

"تمكنت من اللعب أمام الجماهير في الجولة الأخيرة من الموسم، لم يكن الملعب ممتلئا، لكنه كان جيدا لتذوق اللعب في أنفيلد، والطاقة التي يمنحها لنا الجمهور".

حصلت على أغنيتك الأولى منذ أسبوعك الأول في النادي، إلى أي مدى تتطلع لسماع أنفيلد يغني لك؟

"في الوقت الحالي أشعر بالخجل لأنه مضحك ويوجد مقطع فيديو، تشعر بالخجل قليلا ولكنك تسمع إسمك فقط أثناء اللعب ويحفزك بالتأكيد، في المباراة تركز فقط على اللعب، وعندما تسمع الهتاف لك يكون شعور جيد جدا".

تياجو انضم لصفوف ليفربول بداية الموسم الماضي في صفقة انتقال حر قادما من بايرن ميونيخ.

وشارك تياجو الموسم الماضي مع ليفربول في 30 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل هدف وحيد.

تياجو ألكانتارا ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 - السعودي حامدي يخسر نهائي الكاراتيه بسبب ضربة عنيفة 29 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - ميدالية عربية جديدة.. البحرينية كالكيدان تحقق فضية 10000 متر 52 دقيقة | طوكيو 2020
فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 57 دقيقة | طوكيو 2020
إصابة لينجارد بفيروس كورونا ساعة | أوروبا
أولمبياد طوكيو 2020 - ذهبية أولى لـ مصر؟ فريال أشرف تتأهل لنهائي الكاراتيه ساعة | طوكيو 2020
مباشر أولمبياد طوكيو 2020 قدم - إسبانيا (1) (1) البرازيل.. التعااادل ساعة | طوكيو 2020
دامسجارد: إنجلترا هزمتنا بركلة جزاء غير صحيحة 2 ساعة | يورو 2020
فضية تااااريخية لـ مصر.. أحمد الجندي يصنع المجد في الخماسي الحديث 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 4 خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسون مقابل 14 مليون جنيه
قد ينال إعجابك