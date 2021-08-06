توتنام يعلن تعاقده مع روميرو‎‎

أعلن توتنام هوتسبر الإنجليزي رسمياً عن تعاقده مع الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع أتالانتا الإيطالي، وذلك ختاماً للتطورات المتسارعة بشأن هذه الصفقة اليوم.

وبحسب العديد من المصادر في سوق الانتقالات، فإن قيمة الصفقة تقدر بـ50 مليون يورو + 5 مليون يورو كإضافات متعلقة بالأداء وشروط سهلة التحقيق.

وكان أتالانتا يطالب بالحصول على 60 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، حيث رفض عرض توتنام الأول والمقدر بـ40 مليون يورو.

وسيرتدي المدافع الأرجنتيني القميص رقم 4 مع الديوك اللندنية.

هذه المفاوضات امتد لوقت طويل دون أن يكون اللاعب مملوكاً لأتالانتا من الأصل، فهو معار من يوفنتوس لمدة عامين مقابل 2 مليون يورو مع أحقية الشراء مقابل 16 مليون يورو خلال فترة الإعارة.

🔥 𝗥𝗢𝗠𝗘𝗥𝗢 𝟰 🔥 Get your @CutiRomero2 shirt now! 👇 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2021

توتنام بدوره فاوض أتالانتا لأنه كان يعلم بقدرته على تفعيل الشرط، وهو ما حدث بالفعل، لتصل تكلفة المدافع بالنسبة للنادي الإيطالي إلى 18 مليون يورو، ولكنه يربح 37 مليون يورو من عملية البيع التي تمت في اليوم ذاته، حيث فعل أتالانتا أحقية الشراء صباح اليوم، وكان روميرو قد أجرى الكشف الطبي مع فريقه الجديد بالفعل.

وقاد هذه المفاوضات مدير توتنام الرياضي فابيو باراتيتشي، وهو المدير الرياضي السابق ليوفنتوس، الرجل نفسه الذي وافق على شروط انتقال روميرو من يوفي إلى أتالانتا الصيف الماضي.

2 multiplied by 10 plus 1, Romero done. pic.twitter.com/IYm3P7EJKY — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2021

في الوقت ذاته نجح أتالانتا اليوم في تأمين بديل روميرو، حيث تعاقد مع التركي ميريح ديميرال مدافع يوفنتوس على سبيل الإعارة مع حق الشراء.

يذكر أن روميرو البالغ من العمر 23 عاماً كان في فريق الأرجنتين الذي توج مؤخراً ببطولة كوبا أمريكا الغائبة منذ 1993، وذلك بالفوز على البرازيل في المباراة النهائية بهدف نظيف.