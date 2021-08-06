توتنام يعلن تعاقده مع روميرو‎‎

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 21:04

كتب : أحمد أباظة

كريستيان روميرو - توتنام

أعلن توتنام هوتسبر الإنجليزي رسمياً عن تعاقده مع الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع أتالانتا الإيطالي، وذلك ختاماً للتطورات المتسارعة بشأن هذه الصفقة اليوم.

وبحسب العديد من المصادر في سوق الانتقالات، فإن قيمة الصفقة تقدر بـ50 مليون يورو + 5 مليون يورو كإضافات متعلقة بالأداء وشروط سهلة التحقيق.

وكان أتالانتا يطالب بالحصول على 60 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، حيث رفض عرض توتنام الأول والمقدر بـ40 مليون يورو.

أخبار متعلقة
سكاي: تم الاتفاق.. روميرو إلى توتنام وديميرال إلى أتالانتا‎‎ رومانو: روميرو على أعتاب توتنام.. برشلونة لم يكن طرفا جاسبريني: نتتظر روميرو لمعرفة موقفه.. وإيليتشيتش طلب الرحيل

وسيرتدي المدافع الأرجنتيني القميص رقم 4 مع الديوك اللندنية.

هذه المفاوضات امتد لوقت طويل دون أن يكون اللاعب مملوكاً لأتالانتا من الأصل، فهو معار من يوفنتوس لمدة عامين مقابل 2 مليون يورو مع أحقية الشراء مقابل 16 مليون يورو خلال فترة الإعارة.

توتنام بدوره فاوض أتالانتا لأنه كان يعلم بقدرته على تفعيل الشرط، وهو ما حدث بالفعل، لتصل تكلفة المدافع بالنسبة للنادي الإيطالي إلى 18 مليون يورو، ولكنه يربح 37 مليون يورو من عملية البيع التي تمت في اليوم ذاته، حيث فعل أتالانتا أحقية الشراء صباح اليوم، وكان روميرو قد أجرى الكشف الطبي مع فريقه الجديد بالفعل.

وقاد هذه المفاوضات مدير توتنام الرياضي فابيو باراتيتشي، وهو المدير الرياضي السابق ليوفنتوس، الرجل نفسه الذي وافق على شروط انتقال روميرو من يوفي إلى أتالانتا الصيف الماضي.

في الوقت ذاته نجح أتالانتا اليوم في تأمين بديل روميرو، حيث تعاقد مع التركي ميريح ديميرال مدافع يوفنتوس على سبيل الإعارة مع حق الشراء.

يذكر أن روميرو البالغ من العمر 23 عاماً كان في فريق الأرجنتين الذي توج مؤخراً ببطولة كوبا أمريكا الغائبة منذ 1993، وذلك بالفوز على البرازيل في المباراة النهائية بهدف نظيف.

كريستيان روميرو أتالانتا توتنام
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيكيه لـ ميسي: لا شيء سيصبح كما كان.. وتشابي يشكر "الأفضل في التاريخ" 4 دقيقة | أوروبا
علي ماهر يستبعد أموتو من معسكر المصري 57 دقيقة | الدوري المصري
راديو مونت كارلو: ميسي اختار باريس.. وليكيب: الراتب السنوي 40 مليون يورو ساعة | ميركاتو
توتنام يعلن تعاقده مع روميرو‎‎ ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من وادي دجلة لـ في الجول: الزمالك طلب ضم رباعي الفريق ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - عودة الشناوي وأكرم لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. وغياب الرباعي الأولمبي ساعة | الدوري المصري
راديو مونت كارلو: نيمار يحاول إغراء ميسي بالقميص رقم 10 في باريس 2 ساعة | ميركاتو
الغندور وعمر يديران مباراتي الزمالك والأهلي يوم السبت 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة 4 خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسون مقابل 14 مليون جنيه
قد ينال إعجابك