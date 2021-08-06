أس: بعد انسحاب مانشستر سيتي.. تشيلسي يقتحم سباق التعاقد مع ميسي

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن محاولات من جانب تشيلسي الإنجليزي لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انتهى عقده مع برشلونة وأعلن ناديه في بيان رسمي عدم إمكانية تجديد التعاقد بينهما.

وحلت الأنباء كالصاعقة أمس، حيث كان من المفترض أن يوقع ميسي على عقده الجديد مع برشلونة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل، ولكن قواعد رابطة الليجا وقفت حائلاً دون إمكانية تسجيل هذا العقد.

توالت الترشيحات بخصوص وجهة ليونيل القادمة، ولكن باريس سان جيرمان الفرنسي يظل في الصدارة، خصوصاً بعد انسحاب مانشستر سيتي من الصفقة، الذي كان مهتماً للغاية في العام الماضي.

جاء ذلك على لسان بيب جوارديولا مدرب سيتي، حيث قال أن ناديه لن يحاول حتى التفاوض، كونه قد تعاقد مع جاك جريليش مقابل 110 مليون يورو قادماً من أستون فيلا.

وتزعم الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان لن ينعم بمفاوضات هو طرفها الوحيد، حيث يستعد تشيلسي لتقديم عرضه للاعب المتاح مجاناً في سوق الانتقالات، كما طلب اجتماع عاجل مع دائرته المحيطة للتفاوض بهذا الصدد.

وبطبيعة الحال ستؤثر محاولة كهذه على فرص تشيلسي في إتمام صفقته الرئيسية التي تقترب مفاوضاتها من المراحل النهائية، وهي عرضه القياسي لضم روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

ويتمسك الإنتر في الوقت الحالي بالحصول على مقابل مادي فقط، رافضاً الحصول على لاعبين في الصفقة مثل ماركوس ألونسو أو إيمرسون بالميري أو دافيدي زاباكوستا، ويتراوح المبلغ المتوقع بين 120 و130 مليون يورو لضم البلجيكي البالغ من العمر 28 عاماً.

رغم ذلك لا يزال باريس سان جيرمان هو الطرف الأقرب للتعاقد مع ميسي وفقاً للعديد من المصادر، حيث سيلتحق بصديقه نيمار ليتشاركا الفريق ذاته للمرة الأولى منذ رحيل البرازيلي عن برشلونة في صيف 2017.