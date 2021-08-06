كين يصدر بيانا يكشف فيه حقيقة غيابه عن تدريبات توتنام

أوضح هاري كين قائد ومهاجم توتنام الإنجليزي حقيقة غيابه عن تدريبات الفريق.

وارتبط اسم كين بالانتقال لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، كما صرّح في وقتٍ سابق أنه يفضل خوض تجربة جديدة.

وقال كين في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

مر ما يقرب من عشر سنوات منذ أن خضت أول مباراة لي مع توتنام. في كل سنة من تلك السنوات، أنتم -المشجعون- أظهرتم لي الدعم الكامل والحب.

هذا هو السبب في أنه من المؤلم قراءة بعض التعليقات التي تم التصريح بها هذا الأسبوع، والتشكيك في مهنيتي.

بينما لن أخوض في تفاصيل الموقف، أريد توضيح أنني لن أرفض التدريب أبدا ولم أرفضه أبدا. سأعود للنادي غدا، كما هو مخطط.

لن أفعل أي شيء يعرض علاقتي للخطر مع الجماهير الذين قدموا لي مثل هذا الدعم الثابت خلال فترة وجودي مع النادي. كان ذلك دائما كما هو الحال اليوم.

وشارك هداف الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز في يورو 2020 التي احتل وصافتها مع إنجلترا.

وبعد قضائه لإجازة عقب انتهاء البطولة، لم يعد كين لتدريبات ناديه.

ويمتد عقد كين مع توتنام إلى 2024.

شارك مع النادي في 336 مباراة وسجل 221 هدفا وأرسل 47 تمريرة حاسمة.