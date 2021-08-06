راديو مونت كارلو: سان جيرمان بدأ في التفاوض مع ميسي

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 00:51

كتب : عبد الرحمن فوزي

ليونيل ميسي - برشلونة

كشفت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية عن طريق الصحفي الموثوق محمد بوحفصي عن فتح باب المفاوضات بين باريس سان جيرمان وليونيل ميسي لضمه في الصيف الحالي.

وأعلن برشلونة رحيل ميسي عن الفريق وعدم تمكن النادي من تمديد تعاقده بسبب لوائح الدوري الإسباني المالية.

ووفقا لبوحفصي فإن النادي الفرنسي قد بدأ التفاوض بالفعل مع ميسي بجدية، إذ أن النادي مهتم جدا بالتفاصيل ويحاول التغلب على كافة العوائق من أجل إتمام الصفقة.

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وفقا للتقارير الإسبانية فإن باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي هما الناديان الأقرب للتعاقد مع ليونيل ميسي في الصيف الحالي، إذ إنهما الناديان الوحيدان اللذان لديهما القدرة المالية للتعاقد مع اللاعب حاليا.

ميسي هو من ناشئي برشلونة بعدما انضم للنادي عام 2003 وهو بعمر الـ16 عاما.

وشارك ميسي مع برشلونة في 778 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 672 هدفا وصنع 305 آخرين.

ويعد ميسي هو الهداف التاريخي لبرشلونة بفارق 440 هدفا عن الإسباني سيزار وردريجيز.

كما أنه أكثر من ارتدى قميص البلوجرانا بـ778 مباراة وبفارق 11 لقاء عن ملاحقه شابي هيرنانديز.

ويعد ميسي هو الهدف التاريخي لمباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بـ26 هدف.

وتوج ميسي مع برشلونة بالدوري الإسباني 10 مرات، وكأس الملك سبع مرات، والسوبر الإسباني سبع مرات كذلك.

كما ظفر ميسي بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة أربع مرات، والسوبر الأوروبي ثلاث مرات، ومثله لكأس العالم للأندية.

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