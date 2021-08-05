سيمبا: الأهلي أتم اتفاقه مع ميكيسون بنسبة 90%.. هذا ما سيضيفه للفريق

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 23:41

كتب : FilGoal

لويس ميكيسون - سيمبا

لويس ميكيسون سيمبا الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيلهم: الأهلي أبلغ عمار حمدي وأحمد عبد القادر بالعودة.. وموقف ناصر ماهر ومصطفى فتحي 3 دقيقة | الدوري المصري
سبورت: ميسي لم يتفاوض مع أي ناد حتى الآن..وهؤلاء الأقرب لضمه 10 دقيقة | أوروبا
هيثم شعبان: الفريق يعاني من غيابات مؤثرة قبل مواجهة الأهلي 14 دقيقة | الدوري المصري
سيمبا: الأهلي أتم اتفاقه مع ميكيسون بنسبة 90%.. هذا ما سيضيفه للفريق 19 دقيقة | الدوري المصري
أوليه: ميسي مصدوم وحزين مما حدث مع برشلونة 32 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء 48 دقيقة | إفريقيا
الإسماعيلى يفوز وديا على العداله السعودى ساعة | مصر
الدوري الأوروبي - جالاتاسراي يتعادل مع جونستون بمشاركة مصطفى محمد ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة 4 أولمبياد طوكيو 2020 - حالة وحيدة تمنح يد مصر صدارة مجموعتها
قد ينال إعجابك