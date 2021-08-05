سيمبا: الأهلي أتم اتفاقه مع ميكيسون بنسبة 90%.. هذا ما سيضيفه للفريق الخميس، 05 أغسطس 2021 - 23:41 كتب : FilGoal لويس ميكيسون - سيمبا لويس ميكيسون سيمبا الأهلي نرشح لكم أخر الأخبار وكيلهم: الأهلي أبلغ عمار حمدي وأحمد عبد القادر بالعودة.. وموقف ناصر ماهر ومصطفى فتحي 3 دقيقة | الدوري المصري سبورت: ميسي لم يتفاوض مع أي ناد حتى الآن..وهؤلاء الأقرب لضمه 10 دقيقة | أوروبا هيثم شعبان: الفريق يعاني من غيابات مؤثرة قبل مواجهة الأهلي 14 دقيقة | الدوري المصري سيمبا: الأهلي أتم اتفاقه مع ميكيسون بنسبة 90%.. هذا ما سيضيفه للفريق 19 دقيقة | الدوري المصري أوليه: ميسي مصدوم وحزين مما حدث مع برشلونة 32 دقيقة | الدوري الإسباني مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء 48 دقيقة | إفريقيا الإسماعيلى يفوز وديا على العداله السعودى ساعة | مصر الدوري الأوروبي - جالاتاسراي يتعادل مع جونستون بمشاركة مصطفى محمد ساعة | أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. انتهت الرحلة.. برشلونة يعلن عدم تجديد تعاقد ميسي مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء لماذا قرر برشلونة رحيل ميسي رغم الاتفاق على تجديد تعاقده؟ السر لدى "لا ليجا" سيمبا: الأهلي أتم اتفاقه مع ميكيسون بنسبة 90%.. هذا ما سيضيفه للفريق أوليه: ميسي مصدوم وحزين مما حدث مع برشلونة الأكثر مشاهدة 1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة 4 أولمبياد طوكيو 2020 - حالة وحيدة تمنح يد مصر صدارة مجموعتها أمس اليوم غدا طوكيو 2020 - كرة يد 27 فرنسا - كرة يد 23 مصر - كرة يد انتهت طوكيو 2020 - كرة يد 23 إسبانيا - كرة يد 27 الدنمارك - كرة يد انتهت الدوري الأمريكي 0 شيكاغو فاير 0 نيو يورك سيتي انتهت الدوري الأمريكي 0 نيو يورك ريد بولز 0 سينسناتي انتهت الدوري الأمريكي 2 مونتريال 2 أتلانتا يونايتد انتهت طوكيو 2020 - كرة قدم - المكسيك الأوليمبي - اليابان الأوليمبي لم تبدأ 13:00 الدوري الفرنسي - موناكو - نانت لم تبدأ 21:00 الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس - شبيبة القبائل - وداد تلمسان لم تبدأ 22:01 الدوري البلجيكي - كلوب بروج - سيركل بروج لم تبدأ 20:45 الدوري المصري - الزمالك - غزل المحلة لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - الأهلي - سيراميكا كليوباترا لم تبدأ 21:00 طوكيو 2020 - كرة قدم - البرازيل الأوليمبي - إسبانيا الأوليمبي لم تبدأ 13:30 طوكيو 2020 - كرة يد - مصر - كرة يد - إسبانيا - كرة يد لم تبدأ 10:00 طوكيو 2020 - كرة يد - فرنسا - كرة يد - الدنمارك - كرة يد لم تبدأ 14:00 قد ينال إعجابك