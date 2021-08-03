خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسون مقابل 14 مليون جنيه

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 15:27

كتب : أحمد الخولي

ميكيسوني

علم FilGoal.com أن الأهلي أتم التعاقد مع الجناح لويس ميكيسون لاعب سيمبا التنزاني.

وحصل الأهلي على خدمات اللاعب البالغ عمره 26 عاما مقابل 14 مليون جنيه (900 ألف دولار) بعقد يمتد إلى 2025.

وسيدفع الأهلي 500 ألف دولار نقدا والباقي على أقساط.

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وكان الأهلي يفاوض سيمبا للحصول على ميكيسون ويسعى للظفر بخدمات نكوسينجيفيل نجكوبو لاعب كايزر تشيفز.

وخاض ميكيسون مع سيمبا كل مبارياته في دوري أبطال إفريقيا الموسم المنصرم البالغ عددها 12 وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

وكان ميكيسون هو صاحب هدف فوز سيمبا على الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات من الموسم المنصرم.

وليحصل ميكيسون على مكان في قائمة الأهلي لابد أن يستغني الفريق عن لاعب أجنبي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق تلقى عروضا خليجية. (التفاصيل)

بينما المالي أليو ديانج لاعب الوسط يريده جالاتا سراي التركي. (التفاصيل)

ميكيسوني الأهلي
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