سيتي يعلن ضم جريليش من أستون فيلا

أعلن مانشستر سيتي اليوم الخميس رسميا ضمه لجاك جريليش قادما من أستون فيلا بعقد يمتد لست سنوات رسميا.

جاك جريليش النادي : أستون فيلا مانشستر سيتي

وشارك صاحب الـ25 عاما مع أستون فيلا في 213 مباراة سجل خلالهم 32 هدفا وصنع 43 آخرين.

ولم يشر سيتي لقيمة الصفقة وإن كانت التقارير الصحفية الإنجليزية قدرتها بـ100 مليون جنيه إسترليني ليصبح بذلك أغلى لاعب بريطاني في التاريخ.

وقال جريليش لموقع سيتي الرسمي: "أنا سعي للغاية بالانضمام إلى سيتي، هذا أفضل فريق في إنجلترا ولديه مدرب يعد الأفضل في العالم، هذا حلم أصبح حقيقة أن أصبح جزءا من هذا النادي".

وواصل "خلال الـ10 سنوات الأخيرة سيتي فاز بكل الألقاب الكبرى وانتقل بهم بيب جوارديولا لمستوى لآخر ويلعب الفريق أفضل كرة في أوروبا".

وأردف "إن اللعب تحت قيادة جوارديولا والتعلم منه سيكون شيئا خاصا وأمر يريده أي لاعب كرة قدم".

وأتم جريليش حديثه "كل شيء هنا في النادي رائع وبكل صدق لا أستطيع الانتظار لبدء مشواري مع النادي".

وقال تكسيكي بيجريستين المدير الرياضي لسيتي: "نحن سعداء بضم جريليش هو موهبة لا تصدق، إن تطوره في السنوات الأخيرة للنادي والمنتخب الإنجليزي أمر واضح للجميع".

وأصبح جاك جريليش هو أولى صفقات مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.