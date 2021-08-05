ريال مدريد يرفض في بيان رسمي اتفاقية الليجا مع صندوق الاستثمار

أعلن ريال مدريد اليوم الخميس في بيان رسمي عبر موقعه رفضه لاتفاقية رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" مع صندوق الاستثمار "CVC".

وكانت رابطة الدوري الإسباني وقعت اتفاقا مع صندوق الاستثمار لضخ 2.7 مليار يورو في الدوري الإسباني لتحويل المسابقة لشركة رقمية ترفيهية مع الحصول على عائدات سنوية من الأندية بعد ذلك ولمدة 50 عاما.

وجاء بيان ريال مدريد كالتالي:

تمت هذه الاتفاقية بدون مشاركة وعلم ريال مدريد، وقد سمحت الليجا لأول مرة بأن يكون لدينا وصول محدود لشروط الاتفاقية.

لقد خصصت الأندية الحقوق السمعية والبصرية لتسويقها بنظام تنافسي ولثلاث سنوات، أما هذه الاتفاقية فهي نظام خادع وتصادر من الأندية 10.95% من تلك الحقوق ولمدة 50 عاما وهذا مخالف للقانون.

إن عملية التفاوض تمت بدون عملية تنافسة مع منح صندوق الاستثمار عائدات تزيد عن 20%في السنة، إنه نفس الصندوق الانتهازي الذي حاول عقد صفقات مماثلة في الدوريين الإيطالي والألماني.

لا يستطيع ريال مدريد دعم اتفاقية تضع مستقبل 42 ناديا في الدرجتين الأولى والثانية والأندية التي ستتأهل خلال تلك السنوات الخمسين المقبلة في أيدي المستثمرين.

ينوي ريال مدريد عقد اجتماعا مع الشركاء لمناقشة الاتفاقية والخسائر الكبيرة غير المسبوقة في تاريخنا الممتد منذ 119 عاما.