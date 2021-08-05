زولا: غير مقتنع بانضمام لوكاكو إلى تشيلسي

يبدو أن مسألة رحيل روميلو لوكاكو عن إنتر ميلان والدروي الإيطالي أصبحت مثار حديث عددا من نجوم الكرة الإيطالية.

وقال جيانفرانكو زولا، نجم الكرة الإيطالية والمدرب المساعد السابق لفريق تشيلسي: "أنا غير مقتنع تماما بالأخبار التي تثار حول رحيل لوكاكو وعودته لتشيلسي مرة أخرى".

وأضاف في تصريحات لموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي "أشعر بالفضول لمشاهدة لوكاكو دائما، ونعم تشيلسي بحاجة إلى مهاجم آخر ليدعم الفريق".

وتابع "مع ذلك، أحببت فريق تشيلسي الذي فاز في أوروبا".

واستطرد زولا "ربما أضاع فيرنر العديد من الفرص، لكنه كان متاحا دائما لزملائه في الفريق وفتح مساحات لهم، لكنه لم يؤدي على ما يرام".

من ناحية أخرى، ذكرت تقارير صحفية أن سعر اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو في حالة رحيله إلى تشيلسي ستصل قيمة الصفقة إلى 130 مليون يورو وبالتالي سيصبح أغلى لاعب في الدوري الإيطالي.

يذكر أن لوكاكو سجل 64 هدفا في 95 مباراة فريقه إنتر ميلان، حيث انتقل للدوري الإيطالي قادما من نادي مانشستر يونايتد في صفقة بقيمة 75 مليون يورو عام 2018.