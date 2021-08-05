في ودية أولى من 60 دقيقة.. ليفربول يفوز على بولونيا بمشاركة صلاح

فاز ليفربول وديا على منافسه بولونيا الإيطالي اليوم الخميس بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الأول من بين مواجهتين تقامان.

واتفق ليفربول مع بولونيا على خوض مباراتين وديتين اليوم تستمر كل منهما لـ60 دقيقة فقط.

سجل أهداف المباراة كل من ديوجو جوتا في الدقيقة السابعة، وساديو ماني في الدقيقة 13.

وشهدت المباراة الأولى مشاركة محمد صلاح فيها بشكل كامل رفقة فيرجيل فان دايك العائد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وسيخوض ليفربول الودية الثانية ضد بولونيا في وقت لاحق من مساء اليوم الخميس.

وخاض ليفربول حتى الآن أربع وديات قبل لقاء بولونيا تعادل في الأولى والثانية مع فاكير إنسيروك النمساوي وشتوتجارت الألماني بذات النتيجة بهدف لمثله.

وفاز على ماينز الألماني بهدف دون رد، وعلى مواطنه هيرتا برلين بأربعة أهداف لثلاثة.

ومن المقرر أن يخوض ليفربول وديتين أخيرتين قبل انطلاق الموسم بملاقاة أتليتك بلباو وأوساسونا الإسبانيين.

ويقص ليفربول موسمه بملاقاة نورويتش سيتي في ملعب الأخير كارو رود في التاسع من شهر أغسطس الجاري.