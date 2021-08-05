باروندو: قدمنا أفضل ما لدينا لنجعلها مباراة رائعة ضد فرنسا
الخميس، 05 أغسطس 2021 - 16:54
كتب : FilGoal
يعتقد روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد أن فريقه قدم أفضل ما لديه في مواجهة فرنسا بنصف نهائي مسابقة اليد بأولمبياد طوكيو 2020.
منتخب مصر خسر أمام فرنسا بنتيجة 27-23 في النصف النهائي، مباراة انتهت بتصدى الحارس الفرنسي لـ 17 تسديدة من 39 بنسبة نجاح 44%.
وقال باروندو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "قدمنا أفضل ما لدينا لنجعلها مباراة رائعة ضد فرنسا".
وأضاف "حان الآن دور الصراع على الميدالية البرونزية".
الإسباني باروندو سيواجه منتخب بلاده في مباراة المركز الثالث في العاشرة من صباح السبت.
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بينما تلعب فرنسا ضد الدنمارك في المباراة النهائية بعد لقاء مصر وإسبانيا.
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أحمد الأحمر: "سنسعى لتحقيق البرونزية" 🥉#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو#Tokyo2020 | #TokyoOlympic pic.twitter.com/ylDWCVyBDI— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 5, 2021
وبذلك تتكرر مواجهة نهائي أولمبياد ريو 2016 في طوكيو 2020 مرة أخرى، الدنمارك تضرب موعدا ناريا مع فرنسا في نهائي منافسات كرة اليد رجال.