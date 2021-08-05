باروندو: قدمنا ​​أفضل ما لدينا لنجعلها مباراة رائعة ضد فرنسا

يعتقد روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد أن فريقه قدم أفضل ما لديه في مواجهة فرنسا بنصف نهائي مسابقة اليد بأولمبياد طوكيو 2020.

منتخب مصر خسر أمام فرنسا بنتيجة 27-23 في النصف النهائي، مباراة انتهت بتصدى الحارس الفرنسي لـ 17 تسديدة من 39 بنسبة نجاح 44%.

وقال باروندو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "قدمنا ​​أفضل ما لدينا لنجعلها مباراة رائعة ضد فرنسا".

وأضاف "حان الآن دور الصراع على الميدالية البرونزية".

الإسباني باروندو سيواجه منتخب بلاده في مباراة المركز الثالث في العاشرة من صباح السبت.

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بينما تلعب فرنسا ضد الدنمارك في المباراة النهائية بعد لقاء مصر وإسبانيا.

أولمبياد طوكيو - صحف فرنسا تتغنى بحارسها بعد عبور عقبة يد مصر "علينا بناء تمثال له"

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وبذلك تتكرر مواجهة نهائي أولمبياد ريو 2016 في طوكيو 2020 مرة أخرى، الدنمارك تضرب موعدا ناريا مع فرنسا في نهائي منافسات كرة اليد رجال.