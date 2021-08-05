باروندو: قدمنا ​​أفضل ما لدينا لنجعلها مباراة رائعة ضد فرنسا

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 16:54

كتب : FilGoal

أحمد هشام دودو - مصر - فرنسا - طوكيو 2020

يعتقد روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد أن فريقه قدم أفضل ما لديه في مواجهة فرنسا بنصف نهائي مسابقة اليد بأولمبياد طوكيو 2020.

منتخب مصر خسر أمام فرنسا بنتيجة 27-23 في النصف النهائي، مباراة انتهت بتصدى الحارس الفرنسي لـ 17 تسديدة من 39 بنسبة نجاح 44%.

وقال باروندو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "قدمنا ​​أفضل ما لدينا لنجعلها مباراة رائعة ضد فرنسا".

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو - صحف فرنسا تتغنى بحارسها بعد عبور عقبة يد مصر "علينا بناء تمثال له" أولمبياد طوكيو 2020 - مصر أمام إسبانيا على البرونزية.. والدنمارك تكرر نهائي ريو 2016 وتواجه فرنسا أحمد الأحمر: نشعر بخيبة أمل لأننا نرى أنفسنا في مكانة أبعد.. وسنحاول تحقيق الميدالية يحيى خالد باكيا: فخور بفريقي.. لست محبطا لكنني حزين ولابد أن نقاتل على البرونزية

وأضاف "حان الآن دور الصراع على الميدالية البرونزية".

الإسباني باروندو سيواجه منتخب بلاده في مباراة المركز الثالث في العاشرة من صباح السبت.

بينما تلعب فرنسا ضد الدنمارك في المباراة النهائية بعد لقاء مصر وإسبانيا.

أولمبياد طوكيو - صحف فرنسا تتغنى بحارسها بعد عبور عقبة يد مصر "علينا بناء تمثال له"

وبذلك تتكرر مواجهة نهائي أولمبياد ريو 2016 في طوكيو 2020 مرة أخرى، الدنمارك تضرب موعدا ناريا مع فرنسا في نهائي منافسات كرة اليد رجال.

روبرتو جارسيا باروندو منتخب مصر لليد منتخب اليد طوكيو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 - المضمار الذي صُمم لكسر الأرقام القياسية في ألعاب القوى 12 دقيقة | طوكيو 2020
برشلونة يعلن تفاصيل إصابة دي يونج 15 دقيقة | أوروبا
أولمبياد طوكيو 2020 - علي زين يغيب عن لقاء إسبانيا بسبب الإصابة 26 دقيقة | طوكيو 2020
باروندو: قدمنا ​​أفضل ما لدينا لنجعلها مباراة رائعة ضد فرنسا 32 دقيقة | طوكيو 2020
المصري والحمام لـ في الجول: صفقة المزين تمت 59 دقيقة | الدوري المصري
إصابة فوفانا مدافع ليستر سيتي بكسر في الشظية ساعة | الدوري الإنجليزي
أولمبياد طوكيو 2020 - مصر أمام إسبانيا على البرونزية.. والدنمارك تكرر نهائي ريو 2016 وتواجه فرنسا ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - يوم تاريخي لفرنسا ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة 4 أولمبياد طوكيو 2020 - حالة وحيدة تمنح يد مصر صدارة مجموعتها
قد ينال إعجابك